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Кофемашина Rondell RDE-1115 купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Rondell RDE-1115

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.3
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 1
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 2
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 3
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 4
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 5
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 6
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 7
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 8
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 9
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 10
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 11
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 12
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 13
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 14
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  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 16
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 17
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  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 22
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 23
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 24
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 25
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 26
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 27
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 28
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 29
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 30
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 31
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 32
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 33
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 34
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 35
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 36
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 37
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 38
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 39
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 40
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 41
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 42
  • Кофемашина Rondell RDE-1115 - фото 43
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703417
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.3
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х28
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кофемашина Rondell RDE-1115

Кофемолка Rondell RDE-1151Кофемолка RDE-1151 с номинальной потребляемой мощностью 150 Вт в корне изменит ваше представление о подобных приборах. Производители предусмотрели в этом устройстве 15 степеней помола, что оценят самые взыскательные гурманы. Жернова прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что значительно продлевает срок его службы. Количество молотого кофе можно регулировать самостоятельно: просто поверните ручку, фиксируя ее на определенном показателе от 2 до 12. Прибор оборудован съемными прозрачными контейнерами для зерен емкостью 250 г и для молотого кофе объемом 125 г. Особому удобству в использовании прибора способствуют прорезиненные ножки, которые не дадут устройству скользить по поверхности в процессе работы. Купите стильную современную кофемолку RDE-1151, чтобы всегда иметь возможность готовить идеальные напитки по своему вкусу!

Отзывы о товаре Кофемашина Rondell RDE-1115




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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1400
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.3
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
9
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка Rondell RDE-1151Кофемолка RDE-1151 с номинальной потребляемой мощностью 150 Вт в корне изменит ваше представление о подобных приборах. Производители предусмотрели в этом устройстве 15 степеней помола, что оценят самые взыскательные гурманы. Жернова прибора изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что значительно продлевает срок его службы. Количество молотого кофе можно регулировать самостоятельно: просто поверните ручку, фиксируя ее на определенном показателе от 2 до 12. Прибор оборудован съемными прозрачными контейнерами для зерен емкостью 250 г и для молотого кофе объемом 125 г. Особому удобству в использовании прибора способствуют прорезиненные ножки, которые не дадут устройству скользить по поверхности в процессе работы. Купите стильную современную кофемолку RDE-1151, чтобы всегда иметь возможность готовить идеальные напитки по своему вкусу!
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