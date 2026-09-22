Описание товара Кофемашина автоматическая Smeg BCC13BLMEU черная

Кофемашина Smeg BCC13BLMEU — автоматическая зерновая модель из коллекции Collezione в элегантном черном исполнении, сочетающая стиль и компактность для современной кухни. Дизайн выделяется тонким корпусом шириной 18 см и лаконичными линиями, что экономит место на рабочей поверхности. Высота 33.6 см и глубина 43.3 см делают прибор удобным в установке на узких столешницах. Внешняя отделка выполнена с акцентом на премиальные детали: матовые и глянцевые поверхности создают строгий, но уютный образ. Кнопочные переключатели аккуратно интегрированы в панель, обеспечивая понятное управление и тактильную обратную связь. В основе приготовления — термоблок, который мгновенно прогревает воду и поддерживает стабильную температуру в процессе экстракции. Наличие 19 бар гарантирует нужное давление для насыщенной кремовой пенки и яркого аромата. Встроенная жерновая система с регулировкой степени помола позволяет подобрать баланс между насыщенностью и мягкостью напитка. Контейнер для зерен на 150 г оптимален для домашнего использования и уменьшает частоту дозаправок. Емкость резервуара для воды 1400 мл сокращает число заливок в течение дня, а съемный бак облегчает доступ для мытья. Съемный заварочный блок упрощает обслуживание и чистку, что продлевает срок службы механики. Сборник кофейной гущи и лоток для капель легко извлекаются, что делает ежедневную эксплуатацию гигиеничной и быстрой. Автоматическое ополаскивание при включении и выключении поддерживает систему в чистоте без лишних действий. Автоприцеп для приготовления капучино реализован через комплектный контейнер для молока и автоматический режим вспенивания. Это обеспечивает плотную, бархатистую молочную пену для капучино и латте макиато без сложных манипуляций. Функция регулирования размера чашки и программируемые настройки дозировки позволяют получить порцию точно под ваши привычки. Установка жесткости воды защищает трубки и нагреватель от накипи и улучшает вкус готового напитка. Энергосбережение и безопасность учтены: автоотключение снижает расход электроэнергии и риск оставления прибора включенным. Пластиковые и металлические элементы корпуса подобраны с расчетом на долговечность и простоту ухода. Длина сетевого шнура 100 см обеспечивает удобство размещения рядом с розеткой. Универсальные подключения 220-240 В и 50/60 Гц делают изделие совместимым с домашней электрической сетью. Прибор одинаково уместен в городской квартире и небольшом офисе, где ценят разнообразие напитков и компактность техники. Автоматические рецепты охватывают эспрессо, американо, лунго и молочные вариации, а также подачу горячей воды для чая. Настраиваемый помол, объем и режим молочной пенки позволяют адаптировать каждую чашку под индивидуальные предпочтения, сохраняя удобство каждодневной эксплуатации. Кофемашина Smeg BCC13BLMEU — автоматическая зерновая модель из коллекции Collezione в элегантном черном исполнении, сочетающая стиль и компактность для современной кухни. Дизайн выделяется тонким корпусом шириной 18 см и лаконичными линиями, что экономит место на рабочей поверхности. Высота 33.6 см и глубина 43.3 см делают прибор удобным в установке на узких столешницах. Внешняя отделка выполнена с акцентом на премиальные детали: матовые и глянцевые поверхности создают строгий, но уютный образ. Кнопочные переключатели аккуратно интегрированы в панель, обеспечивая понятное управление и тактильную обратную связь. В основе приготовления — термоблок, который мгновенно прогревает воду и поддерживает стабильную температуру в процессе экстракции. Наличие 19 бар гарантирует нужное давление для насыщенной кремовой пенки и яркого аромата. Встроенная жерновая система с регулировкой степени помола позволяет подобрать баланс между насыщенностью и мягкостью напитка. Контейнер для зерен на 150 г оптимален для домашнего использования и уменьшает частоту дозаправок. Емкость резервуара для воды 1400 мл сокращает число заливок в течение дня, а съемный бак облегчает доступ для мытья. Съемный заварочный блок упрощает обслуживание и чистку, что продлевает срок службы механики. Сборник кофейной гущи и лоток для капель легко извлекаются, что делает ежедневную эксплуатацию гигиеничной и быстрой. Автоматическое ополаскивание при включении и выключении поддерживает систему в чистоте без лишних действий. Автоприцеп для приготовления капучино реализован через комплектный контейнер для молока и автоматический режим вспенивания, что обеспечивает плотную, бархатистую пену для капучино и латте. Приготовление: эспрессо, эспрессо макиато, капучино, латте макиато, американо, кофе, лунго, молочная пена, горячая вода Регулировки: степень помола, размер чашки, жесткость воды Обслуживание: съемный бак 1400 мл, контейнер для зерен 150 г, съемный заварочный блок