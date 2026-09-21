Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
202 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692054
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х53х51
Вес, кг.
27.6
Описание товара Встаиваемая кофемашина Korting KCM 9200 BG
Почувствуйте атмосферу итальянской кофейни у себя дома с кофемашиной K?rting KCM 9200 BG. Мощная помпа с давлением 15 бар гарантирует вам интенсивный вкус и насыщенный аромат каждой чашки кофе. С автоматическим капучинатором и кувшином для молока вы легко создадите идеальный капучино или латте с плотной молочной пенкой. Удобное сенсорное управление и русскоязычный дисплей делают процесс приготовления кофе еще более простым и приятным. Доверьтесь итальянскому качеству и наслаждайтесь истинным кофейным удовольствием с K?rting!
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Страна производитель
Китай
Почувствуйте атмосферу итальянской кофейни у себя дома с кофемашиной K?rting KCM 9200 BG. Мощная помпа с давлением 15 бар гарантирует вам интенсивный вкус и насыщенный аромат каждой чашки кофе. С автоматическим капучинатором и кувшином для молока вы легко создадите идеальный капучино или латте с плотной молочной пенкой. Удобное сенсорное управление и русскоязычный дисплей делают процесс приготовления кофе еще более простым и приятным. Доверьтесь итальянскому качеству и наслаждайтесь истинным кофейным удовольствием с K?rting!
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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