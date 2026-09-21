Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная)
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Характеристики
Описание товара Кофемашина встраиваемая BOSCH CTL7181B0 (черная)
В модели Bosch CTL7181B0 используются сразу два типа кофе — молотый и зерновой: это расширяет ваши возможности и увеличивает разнообразие напитков, которые можно приготовить с отличиями в крепости, ароматности и терпкости. Автоматическая кофемашина — по сути облегченная и уменьшенная версия приборов из кафе, она обладает широкими возможностями, разнообразным меню и продуманной системой контроля за процессом. Это отличный выбор как для дома, так и для офиса. Простое и понятное управление — дополнительное преимущество модели. Производители разместили на корпусе сенсорные переключатели. Благодаря встроенным рецептам вы можете приготовить следующие виды кофе: Эспрессо, Эспрессо макиато, Капучино, Латте, Латте макиато, Ристретто, Кафе крема, Теплое молоко, Горячая вода. Опция регулирования крепости позволяет создать идеальный напиток, воспользуйтесь ей, если автоматические настройки вам не подходят. На вкус и аромат сильно влияет степень помола — ее можно выставить вручную в зависимости от предпочтений. Приобретая эту модель домой или в офис, обратите внимание, что с ее помощью можно одновременно приготовить сразу две чашки кофе. Эта функция значительно облегчит утренние сборы или сократит очередь из сотрудников в обеденный перерыв. Визуальные характеристики кофемашины играют важную роль при выборе. Цвет корпуса этой модели — черный. Основной материал поверхности — металл.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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