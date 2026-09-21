Описание товара Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black

Встраиваемая кофемашина Kuppersberg KCM 182 Black — это устройство, которое сочетает в себе функциональность, стиль и качество. Эта модель предназначена для тех, кто ценит вкусный и ароматный кофе, приготовленный в домашних условиях. Дизайн выполнен в стиле High-Tech, что делает ее не только практичной, но и стильной деталью интерьера. Черный цвет корпуса придает устройству строгость и элегантность. Подсветка чашек и сенсорные переключатели добавляют устройству современности и удобства в использовании. Модель обладает широким функционалом. Она способна приготовить разнообразные виды кофейных напитков: от классического эспрессо до капучино и латте. Благодаря функции автоматического приготовления капучино вам не придется тратить время на взбивание молока — техника сделает все за вас. К тому же, она позволяет одновременно приготовить две чашки кофе, что особенно удобно, если у вас гости или большая семья. Одним из преимуществ является возможность регулировки крепости кофе, температуры напитка и степени помола зерен. Это позволяет каждому подобрать для себя идеальный вариант кофе, учтя все индивидуальные предпочтения. Модель оснащена контейнером для кофе в зернах и емкостью для молотого кофе. Это позволяет использовать как зерновой, так и молотый кофе. Также предусмотрена насадка с приспособлением для вспенивания молока, что позволяет приготовить капучино или латте в домашних условиях. Устройство оборудовано дисплеем и часами, что делает его использование максимально комфортным. Вы можете установить автоматическое включение по времени, что позволит вам наслаждаться ароматным кофе сразу после пробуждения, а функция автоотключения обеспечит безопасность использования. Важной особенностью является возможность встраивания в мебель. Благодаря этому прибор не занимает много места на кухне и гармонично вписывается в любой интерьер. Предусмотрены автоматические программы промывки и очистки от накипи, что облегчает уход за кофемашиной Купперсберг KCM 182 Black и продлевает срок ее службы. Все детали, с которыми контактирует вода или кофе, легко снимаются и моются. Это касается и лотка для сбора капель, и контейнера для воды.