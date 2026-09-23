Кофемашина BQ CM6001 Черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемашина эспрессо
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735679
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемашина эспрессо
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Таймер
да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х36
Вес, кг.
12.39
Описание товара Кофемашина BQ CM6001 Черный
Кофемашина BQ CM6001 Черный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофемашина эспрессо
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1450
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
19
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Таймер
да
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
6
Страна производитель
Китай
Кофемашина BQ CM6001 Черный
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