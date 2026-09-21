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Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO

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Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 1
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 2
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 3
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 4
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 5
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 6
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 7
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 8
Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 1
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 2
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 3
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 4
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 5
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 6
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 7
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 8
  • Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691972
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х43х38
Вес, кг.
13.3

Описание товара Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO

Стильная и современная кофемашина KACM 2004 Adagio обладает сдержанным дизайном и предлагает 35 автопрограмм для приготовления напитков. Помимо этого, она подразумевает более двухсот индивидуальных настроек, а также возможность их сохранения. Выбор и настройка параметров напитка, таких как объем кофе и количество молочной пены, осуществляется с помощью цветного сенсорного экрана. Встроенный капучинатор Cream Expert позволяет автоматически готовить молочные напитки одним нажатием кнопки. Он совместим с отдельным контейнером для молока на 500 мл, который можно убрать в холодильник для хранения. Управлять кофемашиной возможно не только через сенсорный дисплей, но и с помощью дискового джойстика, который обеспечивает приятные тактильные ощущения. Высота дозатора для чашки также регулируется вручную, это позволяет готовить напитки в посуде различных размеров.

Отзывы о товаре Кофемашина Korting KACM 2004 ADAGIO




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная и современная кофемашина KACM 2004 Adagio обладает сдержанным дизайном и предлагает 35 автопрограмм для приготовления напитков. Помимо этого, она подразумевает более двухсот индивидуальных настроек, а также возможность их сохранения. Выбор и настройка параметров напитка, таких как объем кофе и количество молочной пены, осуществляется с помощью цветного сенсорного экрана. Встроенный капучинатор Cream Expert позволяет автоматически готовить молочные напитки одним нажатием кнопки. Он совместим с отдельным контейнером для молока на 500 мл, который можно убрать в холодильник для хранения. Управлять кофемашиной возможно не только через сенсорный дисплей, но и с помощью дискового джойстика, который обеспечивает приятные тактильные ощущения. Высота дозатора для чашки также регулируется вручную, это позволяет готовить напитки в посуде различных размеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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