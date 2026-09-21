Кофемашина Gaggia New Accadmia Glass BK (RI9781/01)
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.6
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
механическое
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691563
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.6
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
механическое
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х54х37
Вес, кг.
17.5
Описание товара Кофемашина Gaggia New Accadmia Glass BK (RI9781/01)
Кофемашина Gaggia New Accademia – новинка-преемница линейки, флагманская модель, кофемашина премиум-класса. Эффектный дизайн. Производится из материалов высокого качества: черное зеркальное стекло, нержавеющая сталь, металл Zama. Корпус из нержавеющей стали. Дизайн дополняется элементами премиум-класса, подсветкой, тактильной текстурой ручек. Фирменная красная линия и детали с подсветкой панели управления. Кант диспенсера выполнен из металла зама. Широкий сенсорный экран с русифицированным меню помогает легко осуществлять настройки и управление прибором.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Автоматические кофемашины
Объём резервуара для воды
1.6
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
механическое
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
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Страна производитель
Китай
Кофемашина Gaggia New Accademia – новинка-преемница линейки, флагманская модель, кофемашина премиум-класса. Эффектный дизайн. Производится из материалов высокого качества: черное зеркальное стекло, нержавеющая сталь, металл Zama. Корпус из нержавеющей стали. Дизайн дополняется элементами премиум-класса, подсветкой, тактильной текстурой ручек. Фирменная красная линия и детали с подсветкой панели управления. Кант диспенсера выполнен из металла зама. Широкий сенсорный экран с русифицированным меню помогает легко осуществлять настройки и управление прибором.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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