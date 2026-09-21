Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691875
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Описание товара Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE
Кофемашина Korting KACM 2002 Andante — это современное устройство для вашей кухни в строгом черном дизайне. Она предназначена для приготовления как зернового, так и молотого кофе и оборудована итальянской помпой с давлением 20 бар, что обеспечивает идеальное извлечение ароматов и вкусов. Модель предлагает восемь автопрограмм с возможностью ручной настройки, позволяя пользователю разрабатывать и сохранять индивидуальные рецепты. Сенсорный экран с видеосопровождением облегчает выбор и управление машиной. Кофемашина от компании Кертинг поддерживает 15 уровней помола, а встроенный капучинатор позволяет готовить великолепные кофейные напитки с молоком одним нажатием сенсорной кнопки. Резервуар для молока объемом 750 мл, входящий в комплект, удобно убирается в холодильник для хранения.
Кофемашина Korting KACM 2002 Andante — это современное устройство для вашей кухни в строгом черном дизайне. Она предназначена для приготовления как зернового, так и молотого кофе и оборудована итальянской помпой с давлением 20 бар, что обеспечивает идеальное извлечение ароматов и вкусов. Модель предлагает восемь автопрограмм с возможностью ручной настройки, позволяя пользователю разрабатывать и сохранять индивидуальные рецепты. Сенсорный экран с видеосопровождением облегчает выбор и управление машиной. Кофемашина от компании Кертинг поддерживает 15 уровней помола, а встроенный капучинатор позволяет готовить великолепные кофейные напитки с молоком одним нажатием сенсорной кнопки. Резервуар для молока объемом 750 мл, входящий в комплект, удобно убирается в холодильник для хранения.
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