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Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE

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Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 1
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 2
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 3
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 4
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 5
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 6
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 7
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 8
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 9
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 10
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 11
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 12
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 13
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 14
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 15
Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 1
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 2
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 3
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 4
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 5
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 6
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 7
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 8
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 9
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 10
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 11
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 12
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 13
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 14
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 15
  • Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691875
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Размеры в упаковке, см
54х41х26
Вес, кг.
8.62

Описание товара Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE

Кофемашина Korting KACM 2002 Andante — это современное устройство для вашей кухни в строгом черном дизайне. Она предназначена для приготовления как зернового, так и молотого кофе и оборудована итальянской помпой с давлением 20 бар, что обеспечивает идеальное извлечение ароматов и вкусов. Модель предлагает восемь автопрограмм с возможностью ручной настройки, позволяя пользователю разрабатывать и сохранять индивидуальные рецепты. Сенсорный экран с видеосопровождением облегчает выбор и управление машиной. Кофемашина от компании Кертинг поддерживает 15 уровней помола, а встроенный капучинатор позволяет готовить великолепные кофейные напитки с молоком одним нажатием сенсорной кнопки. Резервуар для молока объемом 750 мл, входящий в комплект, удобно убирается в холодильник для хранения.

Отзывы о товаре Кофемашина Korting KACM 2002 ANDANTE




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Автоматические кофемашины
Описание
Кофемашина Korting KACM 2002 Andante — это современное устройство для вашей кухни в строгом черном дизайне. Она предназначена для приготовления как зернового, так и молотого кофе и оборудована итальянской помпой с давлением 20 бар, что обеспечивает идеальное извлечение ароматов и вкусов. Модель предлагает восемь автопрограмм с возможностью ручной настройки, позволяя пользователю разрабатывать и сохранять индивидуальные рецепты. Сенсорный экран с видеосопровождением облегчает выбор и управление машиной. Кофемашина от компании Кертинг поддерживает 15 уровней помола, а встроенный капучинатор позволяет готовить великолепные кофейные напитки с молоком одним нажатием сенсорной кнопки. Резервуар для молока объемом 750 мл, входящий в комплект, удобно убирается в холодильник для хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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