Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя
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Характеристики
Описание товара Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя
Автоматическая кофемашина Smeg — это воплощение итальянской традиции и стиля в каждой чашке кофе. Созданная с акцентом на качество и инновации, эта кофемашина предлагает изысканный дизайн и исключительную функциональность, соответствующую современным требованиям. Основные характеристики данной модели включают в себя мощный насос с давлением 19 бар, что позволяет добиться идеальной экстракции кофе, раскрывая все его вкусовые нюансы. Машина поддерживает использование зернового кофе, даря вам возможность насладиться свежесмолотым ароматным напитком каждый день. Регулировка степени помола позволяет настроить её под личные предпочтения: от легкого утреннего эспрессо до насыщенного крепкого кофе. Съемный резервуар для воды объемом 1,4 литра гарантирует приготовление нескольких порций напитка без необходимости частого наполнения. Встроенный капучинатор открывает мир воздушных лате и капучино, привнося профессиональное бариста-качество в уют вашего дома. Электронное управление облегчает использование кофемашины, позволяя выбрать нужный объем порции нажатием всего одной кнопки. Рабочая мощность в 1350 Вт обеспечивает быстроту в приготовлении, устраняя ожидание и делая утренние ритуалы более приятными. Сделанная в Италии, автоматическая кофемашина Smeg вписывается в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой палитре, дополняя стиль вашей кухни. Она идеально подходит для тех, кто ценит вкус и качество, долгую эксплуатацию и эстетичный дизайн от Smeg.
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