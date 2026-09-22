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Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя купить с доставкой в Москве
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Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя

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Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 1
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 2
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 3
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 4
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 5
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 6
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 7
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 8
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 9
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 10
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 11
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 12
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 13
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 14
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 15
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 16
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 17
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 18
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Объём резервуара для воды
1.4
Управление
электронное
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 1
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 2
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 3
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 4
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 5
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 6
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 7
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 8
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 9
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 10
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 11
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 12
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 13
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 14
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 15
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 16
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 17
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 18
  • Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730565
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Характеристики

Бренд
Smeg
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
50х45х27
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя

Автоматическая кофемашина Smeg — это воплощение итальянской традиции и стиля в каждой чашке кофе. Созданная с акцентом на качество и инновации, эта кофемашина предлагает изысканный дизайн и исключительную функциональность, соответствующую современным требованиям. Основные характеристики данной модели включают в себя мощный насос с давлением 19 бар, что позволяет добиться идеальной экстракции кофе, раскрывая все его вкусовые нюансы. Машина поддерживает использование зернового кофе, даря вам возможность насладиться свежесмолотым ароматным напитком каждый день. Регулировка степени помола позволяет настроить её под личные предпочтения: от легкого утреннего эспрессо до насыщенного крепкого кофе. Съемный резервуар для воды объемом 1,4 литра гарантирует приготовление нескольких порций напитка без необходимости частого наполнения. Встроенный капучинатор открывает мир воздушных лате и капучино, привнося профессиональное бариста-качество в уют вашего дома. Электронное управление облегчает использование кофемашины, позволяя выбрать нужный объем порции нажатием всего одной кнопки. Рабочая мощность в 1350 Вт обеспечивает быстроту в приготовлении, устраняя ожидание и делая утренние ритуалы более приятными. Сделанная в Италии, автоматическая кофемашина Smeg вписывается в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой палитре, дополняя стиль вашей кухни. Она идеально подходит для тех, кто ценит вкус и качество, долгую эксплуатацию и эстетичный дизайн от Smeg.

Отзывы о товаре Кофемашина автоматическая Smeg BCC12SBMEU синяя




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Smeg
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Управление
электронное
Выбор объема порции
да
Регулировка степени помола
да
Страна производитель
Италия
Описание
Автоматическая кофемашина Smeg — это воплощение итальянской традиции и стиля в каждой чашке кофе. Созданная с акцентом на качество и инновации, эта кофемашина предлагает изысканный дизайн и исключительную функциональность, соответствующую современным требованиям. Основные характеристики данной модели включают в себя мощный насос с давлением 19 бар, что позволяет добиться идеальной экстракции кофе, раскрывая все его вкусовые нюансы. Машина поддерживает использование зернового кофе, даря вам возможность насладиться свежесмолотым ароматным напитком каждый день. Регулировка степени помола позволяет настроить её под личные предпочтения: от легкого утреннего эспрессо до насыщенного крепкого кофе. Съемный резервуар для воды объемом 1,4 литра гарантирует приготовление нескольких порций напитка без необходимости частого наполнения. Встроенный капучинатор открывает мир воздушных лате и капучино, привнося профессиональное бариста-качество в уют вашего дома. Электронное управление облегчает использование кофемашины, позволяя выбрать нужный объем порции нажатием всего одной кнопки. Рабочая мощность в 1350 Вт обеспечивает быстроту в приготовлении, устраняя ожидание и делая утренние ритуалы более приятными. Сделанная в Италии, автоматическая кофемашина Smeg вписывается в любой интерьер благодаря разнообразной цветовой палитре, дополняя стиль вашей кухни. Она идеально подходит для тех, кто ценит вкус и качество, долгую эксплуатацию и эстетичный дизайн от Smeg.
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Отзывы


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