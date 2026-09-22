Описание товара Кофемашина Bosch TIE20504 серебристый/черный

Кофемашина Bosch TIE20504 — автоматическая компактная техника для работы с зерновым кофе, выполненная в стиле VeroCafe. Её лаконичный черно-серебристый корпус сочетает нержавеющую сталь и высококачественный пластик. Габариты 37.8?24.7?42 см и вес 7.2 кг делают прибор удобным для размещения на кухонной стойке. Нержавейка придает премиальный вид и устойчивость к износу, а пластик облегчает конструкцию и снижает общий вес. Верхняя поверхность служит подогревом для чашек, что помогает сохранить аромат и температуру напитка дольше. На передней панели установлен информативный дисплей и кнопочные переключатели для простого управления. Бойлер в сочетании с проточным нагревателем Intelligent Heater inside обеспечивает быстрый разогрев и стабильную температуру. Система SensoFlow с датчиками температуры следит за тепловым режимом во время экстракции. Давление 15 бар и точный контроль температуры гарантируют насыщенный эспрессо с правильной crema. Резервуар для воды 1400 мл съемный, что упрощает пополнение и уход. Контейнер для зерен вмещает 250 г и снабжен изоляцией для снижения шума при помоле. Регулирование степени помола и размера порции позволяет настроить напиток под личные предпочтения. Прибор умеет готовить эспрессо, латте макиато, молочную пену и подавать горячую воду для чая. Функция OneTouch упрощает приготовление капучино и латте — все делается одной кнопкой. One Touch Double Cup позволяет одновременно получить две порции одним нажатием, экономя время утром. Для любителей контролировать процесс есть ручной режим приготовления капучино с насадкой для вспенивания. Высота капучинатора регулируется, поэтому легко использовать чашки разной высоты без брызг. Одновременное приготовление двух чашек и опция быстрого разогрева пригодятся при приеме гостей. Удобство обслуживания продумано до мелочей: съемный лоток для капель, контейнер для гущи и бак для воды. Автоматические программы промывки и очистки от накипи продлевают срок службы и упрощают уход. Автополоскание при включении и выключении защищает систему от отложений и сохраняет вкус напитков. Индикаторы уровня воды и зерен подскажут, когда пополнить запасы, а индикатор включения контролирует работу. Контейнер для зерен с шумопоглощением делает работу тише в ранние часы или в офисе. Электропитание 220-240 В при 1300 Вт обеспечивает требуемую мощность без перегрузок. Длина сетевого шнура 100 см типична для кухонной техники и дает свободу размещения. Компактные размеры и стильный дизайн делают прибор удачным выбором для дома или небольшой кухни. Он подойдет тем, кто ценит качество эспрессо, удобство автоматических функций и гибкость ручного управления. Если вы ищете баланс между профессиональной технологией и простотой эксплуатации, этот аппарат станет надежным помощником.