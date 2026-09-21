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Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.2
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703433
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Описание товара Кофемашина Vitek VT-8700 Metropolis 1350Вт черный
Начните утро с чашечкой любимого напитка, приготовленного в кофемашине VITEK VT-8700, и ваш день точно будет добрым. Сенсорное управление делает использование устройства невероятно легким: нагреть воду, приготовить эспрессо или американо можно нажатием одной кнопки на LED-дисплее. Помпа итальянской фирмы ARS обеспечивает давление 20 бар, благодаря чему напитки имеют яркий вкус и головокружительный аромат. Измельчать зерна отдельно не придется, так как прибор оснащен встроенной жерновой кофемолкой с пятью степенями помола (емкость контейнера составляет 100 г). Объем, температуру и крепость напитка можно выбрать самостоятельно — нажатием на определенные кнопки. Высота дозатора под разные чашки (80–145 мм) регулируется механически. Чтобы подогреть чашки перед приготовлением кофе, просто поместите на специальную площадку и через пару минут снимите. Для особого комфорта в использовании кофемашина оборудована съемным резервуаром для воды емкостью 1,2 л и съемным поддоном для капель. Автоматическая очистка системы способствует продлению срока службы прибора. Мощность 1350 Вт гарантирует мощное давление и быстроту приготовления напитков.
Начните утро с чашечкой любимого напитка, приготовленного в кофемашине VITEK VT-8700, и ваш день точно будет добрым. Сенсорное управление делает использование устройства невероятно легким: нагреть воду, приготовить эспрессо или американо можно нажатием одной кнопки на LED-дисплее. Помпа итальянской фирмы ARS обеспечивает давление 20 бар, благодаря чему напитки имеют яркий вкус и головокружительный аромат. Измельчать зерна отдельно не придется, так как прибор оснащен встроенной жерновой кофемолкой с пятью степенями помола (емкость контейнера составляет 100 г). Объем, температуру и крепость напитка можно выбрать самостоятельно — нажатием на определенные кнопки. Высота дозатора под разные чашки (80–145 мм) регулируется механически. Чтобы подогреть чашки перед приготовлением кофе, просто поместите на специальную площадку и через пару минут снимите. Для особого комфорта в использовании кофемашина оборудована съемным резервуаром для воды емкостью 1,2 л и съемным поддоном для капель. Автоматическая очистка системы способствует продлению срока службы прибора. Мощность 1350 Вт гарантирует мощное давление и быстроту приготовления напитков.
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