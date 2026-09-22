Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая
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Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.4
Управление
электронное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730566
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Характеристики
Бренд
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
50х45х34
Вес, кг.
11.5
Описание товара Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.4
Давление, Бар
19
Таймер
да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
электронное
Регулировка температуры кофе
да
Кофемолка
да
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Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Италия
Кофемашина автоматическая Smeg BCC12WHMEU белая
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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