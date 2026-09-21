Кофемашина Rondell RDE-1117

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704032
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Автоматическая кофемашина RDE-1117 готовит вкуснейшие напитки как профессиональный бариста! С помощью одного касания сенсорного LED-дисплея вы сможете приготовить американо, эспрессо, молочную пенку и нагреть горячую воду для разнообразных напитков. Прибор оснащен итальянской помпой фирмы ARS с давлением до 20 бар для максимального раскрытия вкуса любого сорта кофе.Для измельчения зерен в устройстве имеется профессиональная коническая кофемолка с контейнером на 100 г, обеспечивающая 5 степеней помола. Устройство даёт возможность настроить любой напиток по вашим индивидуальным предпочтениям.
Вы можете регулировать количество молотого кофе, объем чашки (от 20 мл до 250 мл), степень крепости напитка (9-11 г) и его температуру (75–95°С) по своему желанию. Высота диспенсера регулируется под высоту любой чашки – от 85 до 130 мм. В кофемашине установлен съемный резервуар для воды объемом 1100 мл. А благодаря компактным размерам кофемашина RDE-1117 подойдёт для любой, даже самой маленькой кухни.В модели также предусмотрена декальцинация, которая способствуют продлению срока службы устройства и упрощению ухода за устройством.
Автоматическая кофемашина RDE-1117 готовит вкуснейшие напитки как профессиональный бариста! С помощью одного касания сенсорного LED-дисплея вы сможете приготовить американо, эспрессо, молочную пенку и нагреть горячую воду для разнообразных напитков. Прибор оснащен итальянской помпой фирмы ARS с давлением до 20 бар для максимального раскрытия вкуса любого сорта кофе.Для измельчения зерен в устройстве имеется профессиональная коническая кофемолка с контейнером на 100 г, обеспечивающая 5 степеней помола. Устройство даёт возможность настроить любой напиток по вашим индивидуальным предпочтениям.
Вы можете регулировать количество молотого кофе, объем чашки (от 20 мл до 250 мл), степень крепости напитка (9-11 г) и его температуру (75–95°С) по своему желанию. Высота диспенсера регулируется под высоту любой чашки – от 85 до 130 мм. В кофемашине установлен съемный резервуар для воды объемом 1100 мл. А благодаря компактным размерам кофемашина RDE-1117 подойдёт для любой, даже самой маленькой кухни.В модели также предусмотрена декальцинация, которая способствуют продлению срока службы устройства и упрощению ухода за устройством.
Кофемашина Rondell RDE-1117 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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