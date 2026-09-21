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Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый

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Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 1
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 2
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 3
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 4
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 5
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 6
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 7
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 8
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 9
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 10
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 11
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 12
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 13
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 14
Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 1
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 2
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 3
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 4
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 5
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 6
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 7
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 8
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 9
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 10
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 11
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 12
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 13
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 14
  • Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703412
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х39х28
Вес, кг.
10.3

Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый

Мощность: 1500 Вт Давление помпы: 19 Бар Тип используемого кофе: зерновой, молотый Объем резервуара для воды: 1.2 л Приготовление кофе: Настройка крепости напитка: есть Настройка размера порций: есть Объем напитка: 30-340 мл Одновременное приготовление двух порций: есть Регулировка температуры напитка: есть Подача пара и горячей воды: есть Кофемолка: Встроенная кофемолка: есть Тип кофемолки: жерновая Материал ножей: нержавеющая сталь Регулировка степени помола: есть Количество степеней помола: 5 Емкость контейнера для зерен: 100 г Конструкция: Съемный дренажный отсек для капель: да Съемный отсек для отработанного кофе: да Съемный блок заваривания: есть Съемный резервуар для воды: есть Информационный дисплей: есть Регулируемый по высоте дозатор кофе: есть Напитки: Американо: да Эспрессо: да Особенности: Предварительное заваривание: есть Автоматическое выключение: есть Автоочистка от накипи: есть Автоматическое ополаскивание: есть Встроенная программа самоочистки: есть Энергосберегающий режим: есть

Отзывы о товаре Кофемашина Hyundai HAM-4103 1500Вт белый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
5
Давление, Бар
19
Емкость для молока
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Развернуть
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность: 1500 Вт Давление помпы: 19 Бар Тип используемого кофе: зерновой, молотый Объем резервуара для воды: 1.2 л Приготовление кофе: Настройка крепости напитка: есть Настройка размера порций: есть Объем напитка: 30-340 мл Одновременное приготовление двух порций: есть Регулировка температуры напитка: есть Подача пара и горячей воды: есть Кофемолка: Встроенная кофемолка: есть Тип кофемолки: жерновая Материал ножей: нержавеющая сталь Регулировка степени помола: есть Количество степеней помола: 5 Емкость контейнера для зерен: 100 г Конструкция: Съемный дренажный отсек для капель: да Съемный отсек для отработанного кофе: да Съемный блок заваривания: есть Съемный резервуар для воды: есть Информационный дисплей: есть Регулируемый по высоте дозатор кофе: есть Напитки: Американо: да Эспрессо: да Особенности: Предварительное заваривание: есть Автоматическое выключение: есть Автоочистка от накипи: есть Автоматическое ополаскивание: есть Встроенная программа самоочистки: есть Энергосберегающий режим: есть
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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