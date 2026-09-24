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Кофемашина Rondell RDE-1118 купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Rondell RDE-1118

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Кофемашина Rondell RDE-1118 - фото 3
Кофемашина Rondell RDE-1118 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Rondell RDE-1118 - фото 1
  • Кофемашина Rondell RDE-1118 - фото 2
  • Кофемашина Rondell RDE-1118 - фото 3
  • Кофемашина Rondell RDE-1118 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
23 790 руб.  44 820 руб. 
Начислим 381 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 703796
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кофемашина Rondell RDE-1118
23 790 руб. -47%
44 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х39х27
Вес, кг.
9.08

Описание товара Кофемашина Rondell RDE-1118

Кофемашина Rondell RDE-1118 позволит всего одним касанием сенсорного LED-дисплея приготовить приготовить американо, эспрессо, капучино, латте молочную пенку и нагреть воду для разнообразных напитков. Насыщенный вкус и аромат напитков раскрывается благодаря итальянской помпе ARS с давлением 20 Бар. Для измельчения кофейных зерен предлагается встроенная коническая кофемолка с 5 степенями помола. Автоматический капучинатор формирует плотную и воздушную пену из молока. Платформа для размещения чашек оснащена механизмом регулировки по высоте от 85 до 130 мм и подсветкой. В модели предусмотрена автоматическая очистка системы молочной пены и декальцинация. Она продлевает срок службы устройств и упрощает уход. С кофемашиной Rondell RDE-1118 вы сможете готовить напитки по своим предпочтениям: регулировать количество молотого кофе, выбирать объем чашки от 20 до 250 мл, степень крепости напитка от 9 до 11 г и его температуру в диапазоне 75–95°С. Благодаря компактным размерам устройство получится разместить даже на маленькой кухне.

Отзывы о товаре Кофемашина Rondell RDE-1118




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Rondell RDE-1118 позволит всего одним касанием сенсорного LED-дисплея приготовить приготовить американо, эспрессо, капучино, латте молочную пенку и нагреть воду для разнообразных напитков. Насыщенный вкус и аромат напитков раскрывается благодаря итальянской помпе ARS с давлением 20 Бар. Для измельчения кофейных зерен предлагается встроенная коническая кофемолка с 5 степенями помола. Автоматический капучинатор формирует плотную и воздушную пену из молока. Платформа для размещения чашек оснащена механизмом регулировки по высоте от 85 до 130 мм и подсветкой. В модели предусмотрена автоматическая очистка системы молочной пены и декальцинация. Она продлевает срок службы устройств и упрощает уход. С кофемашиной Rondell RDE-1118 вы сможете готовить напитки по своим предпочтениям: регулировать количество молотого кофе, выбирать объем чашки от 20 до 250 мл, степень крепости напитка от 9 до 11 г и его температуру в диапазоне 75–95°С. Благодаря компактным размерам устройство получится разместить даже на маленькой кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемашина Rondell RDE-1118 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 23790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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