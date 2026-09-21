Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-4001 1350Вт черный
Hyundai HAM-4001 — автоматическая кофемашина с расширенными возможностями, разработанная для ценителей качественного кофе дома или в офисе. Давление помпы 20 бар позволяет добиться насыщенного вкуса и плотной консистенции в каждой чашке. Система предварительного смачивания усиливает аромат, а сенсорная панель управления обеспечивает легкий выбор программы. Доступно пять автоматических рецептов: эспрессо, двойной эспрессо, американо, подача горячей воды и пара. Объем каждого напитка можно настроить под себя. Встроенная жерновая кофемолка оснащена 15 степенями помола и стальными ножами. Благодаря этому можно выбрать необходимую степень помола – от мелкой до крупной. Данная функция позволяет адаптировать напиток в зависимости от вкусовых предпочтений и сорта кофе. Контейнер для кофейных зерен рассчитан на 180 граммов, что удобно для регулярного использования. Заварочный блок горизонтального типа легко извлекается и просто очищается. Съемный резервуар для воды объемом 1,5 литра упрощает долив и уход. Корпус модели выполнен из прочного черного пластика. Удобство использования повышает регулируемый по высоте дозатор под чашки разного размера. Стальная трубка ручного капучинатора позволяет самостоятельно готовить молочную пену нужной плотности и температуры. Предусмотрено автоматическое отключение спустя 30 минут бездействия. Устойчивость кофемашины обеспечивают прорезиненные ножки, которые не скользят по столу. Hyundai HAM-4001 — это продуманное сочетание функций, качества и эргономики. Она подходит как для любителей черного кофе, так и для тех, кто ценит возможность точной настройки напитка под настроение. Надежная конструкция, легкое управление и простой уход делают эту модель оптимальным решением для ежедневного использования.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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