Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный
Кофемашина VITEK VT-8701 порадует непревзойденным качеством, надежностью и долговечностью. Прибор оснащен помпой итальянской фирмы ARS, которая обеспечивает давление 20 бар, благодаря чему все напитки имеют насыщенный вкус и головокружительный аромат. Сенсорное управление делает использование устройства невероятно легким: нагреть воду, взбить молочную пену для капучино, латте или горячего шоколада, приготовить эспрессо или американо можно нажатием одной кнопки на LED-дисплее. Температура и крепость напитка регулируется вручную, исходя из собственных предпочтений, как и высота дозатора под маленькие и большие чашки (от 80-ти до 145-ти мм). Измельчать зерна отдельно не придется: прибор оснащен встроенной жерновой кофемолкой с пятью степенями помола (емкость контейнера составляет 100 г). Для особого удобства в использовании прибор оборудован съемным резервуаром для воды емкостью 1,2 л и съемным поддоном для капель. Автоматическая очистка системы способствует продлению службы прибора. Номинальная мощность 1350 Вт гарантирует мощное давление и быстроту приготовления напитков. Купите автоматическую кофемашину VITEK VT-8701, которая делает свою работу не просто хорошо, а поистине превосходно!
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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