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Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный

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Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 1
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 2
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 3
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 4
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 5
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 6
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 7
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 8
Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 1
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 2
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 3
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 4
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 5
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 6
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 7
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 8
  • Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703432
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Характеристики

Бренд
VITEK
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х42х27
Вес, кг.
9.2

Описание товара Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный

Кофемашина VITEK VT-8701 порадует непревзойденным качеством, надежностью и долговечностью. Прибор оснащен помпой итальянской фирмы ARS, которая обеспечивает давление 20 бар, благодаря чему все напитки имеют насыщенный вкус и головокружительный аромат. Сенсорное управление делает использование устройства невероятно легким: нагреть воду, взбить молочную пену для капучино, латте или горячего шоколада, приготовить эспрессо или американо можно нажатием одной кнопки на LED-дисплее. Температура и крепость напитка регулируется вручную, исходя из собственных предпочтений, как и высота дозатора под маленькие и большие чашки (от 80-ти до 145-ти мм). Измельчать зерна отдельно не придется: прибор оснащен встроенной жерновой кофемолкой с пятью степенями помола (емкость контейнера составляет 100 г). Для особого удобства в использовании прибор оборудован съемным резервуаром для воды емкостью 1,2 л и съемным поддоном для капель. Автоматическая очистка системы способствует продлению службы прибора. Номинальная мощность 1350 Вт гарантирует мощное давление и быстроту приготовления напитков. Купите автоматическую кофемашину VITEK VT-8701, которая делает свою работу не просто хорошо, а поистине превосходно!

Отзывы о товаре Кофемашина Vitek Metropolis VT-8701 1350Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.2
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Развернуть
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина VITEK VT-8701 порадует непревзойденным качеством, надежностью и долговечностью. Прибор оснащен помпой итальянской фирмы ARS, которая обеспечивает давление 20 бар, благодаря чему все напитки имеют насыщенный вкус и головокружительный аромат. Сенсорное управление делает использование устройства невероятно легким: нагреть воду, взбить молочную пену для капучино, латте или горячего шоколада, приготовить эспрессо или американо можно нажатием одной кнопки на LED-дисплее. Температура и крепость напитка регулируется вручную, исходя из собственных предпочтений, как и высота дозатора под маленькие и большие чашки (от 80-ти до 145-ти мм). Измельчать зерна отдельно не придется: прибор оснащен встроенной жерновой кофемолкой с пятью степенями помола (емкость контейнера составляет 100 г). Для особого удобства в использовании прибор оборудован съемным резервуаром для воды емкостью 1,2 л и съемным поддоном для капель. Автоматическая очистка системы способствует продлению службы прибора. Номинальная мощность 1350 Вт гарантирует мощное давление и быстроту приготовления напитков. Купите автоматическую кофемашину VITEK VT-8701, которая делает свою работу не просто хорошо, а поистине превосходно!
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