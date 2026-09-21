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Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый купить с доставкой в Москве
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Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый

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Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 1
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 2
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 3
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 4
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 5
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 6
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 7
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 8
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 9
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 10
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 11
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 12
Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.6
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 1
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 2
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 3
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 4
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 5
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 6
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 7
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 8
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 9
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 10
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 11
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 12
  • Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693229
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.6
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х44х33
Вес, кг.
13.73

Описание товара Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый

Кофемашина автоматическая Polaris PACM 2080AC оснащена 19 автоматическими программами для приготовления разных кофейных напитков и цветным сенсорным дисплеем управления. Насыщенный аромат и вкус обеспечиваются благодаря помпе с давлением 20 Бар. Кофемолка из нержавеющей стали обладает емкостью 250 г и 12 степенями помола. Система вспенивания Profi-Cream позволяет делать из молока густую пенку кремообразной консистенции. Для персональной настройки напитка предусмотрены функции регулировки объема кофе и молока, крепости, температуры. Встроенный модуль Wi-Fi и приложение IQ Home предусматривают удаленное управление параметрами Polaris PACM 2080AC. Система автоматической декальцинации устраняет появление накипи на варочной группе. Для экономии электроэнергии в кофеварке реализована технология автоматического отключения.

Отзывы о товаре Кофемашина PACM 2080AC WIFI IQ Home AS Графитовый




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.6
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Подогрев чашек
да
Емкость для молока
Да
Управление
сенсорное
Выбор объема порции
да
Развернуть
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина автоматическая Polaris PACM 2080AC оснащена 19 автоматическими программами для приготовления разных кофейных напитков и цветным сенсорным дисплеем управления. Насыщенный аромат и вкус обеспечиваются благодаря помпе с давлением 20 Бар. Кофемолка из нержавеющей стали обладает емкостью 250 г и 12 степенями помола. Система вспенивания Profi-Cream позволяет делать из молока густую пенку кремообразной консистенции. Для персональной настройки напитка предусмотрены функции регулировки объема кофе и молока, крепости, температуры. Встроенный модуль Wi-Fi и приложение IQ Home предусматривают удаленное управление параметрами Polaris PACM 2080AC. Система автоматической декальцинации устраняет появление накипи на варочной группе. Для экономии электроэнергии в кофеварке реализована технология автоматического отключения.
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