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Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный купить с доставкой в Москве
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Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный

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Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 1
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 2
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 3
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 4
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 5
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 6
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 7
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 8
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 9
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 10
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 11
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 12
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 13
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 14
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 15
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 16
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 17
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 18
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 19
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 20
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 21
Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Управление
сенсорное
Кофемолка
да
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 1
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 2
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 3
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 4
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 5
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 6
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 7
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 8
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 9
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 10
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 11
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 12
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 13
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 14
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 15
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 16
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 17
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 18
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 19
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 20
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 21
  • Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703413
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х26
Вес, кг.
10.5

Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный

Кофемашина Hyundai HAM-5405 легко справляется с приготовлением эспрессо, двойного эспрессо, американо, капучино, латте и горячей воды, позволяя выбирать подходящий режим нажатием одной кнопки. Встроенный автоматический капучинатор взбивает молоко до нужной текстуры, а специальный кувшин объемом 0,45 литра позволяет готовить напитки с молочной пеной без лишних движений. Площадка для подогрева чашек помогает сохранить температуру и улучшает структуру пенки. За стабильность работы отвечает итальянская помпа ARS с давлением 20 бар. Она обеспечивает насыщенность вкуса и надежную экстракцию из каждого зерна. Кофемолка с металлическими коническими жерновами и пятью степенями помола позволяет адаптировать степень помола под разные рецепты. Контейнер вмещает до 100 граммов зерен — этого достаточно для нескольких порций без необходимости постоянного пополнения. Заварочный блок легко снимается и очищается, что важно при ежедневном использовании. Hyundai HAM-5405 предлагает полную свободу настройки. Пользователь может регулировать объем напитка от 20 до 250 мл, менять температуру и крепость в зависимости от личных предпочтений. Сенсорное управление интуитивно понятно, а дисплей отображает все параметры приготовления. Высота диспенсера регулируется в диапазоне 85–130 мм, подходя как для эспрессо-чашек, так и для высоких бокалов. Резервуар для воды объемом 1,1 литра и поддон для капель на 0,6 литра обеспечивают удобство и сокращают необходимость в частом обслуживании. Модель оснащена функциями автоматической очистки капучинатора и удаления накипи. Это упрощает эксплуатацию и продлевает срок службы устройства. Корпус выполнен из сочетания черного пластика и металлических элементов, что делает кофемашину универсальной для любого интерьера. Hyundai HAM-5405 сочетает в себе надёжность, эргономику и расширенные функции, обеспечивая профессиональный уровень приготовления кофе в домашних условиях.

Отзывы о товаре Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Объём резервуара для воды
1.1
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
20
Емкость для молока
Да
Встроенная программа самоочистки
Да
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Развернуть
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
5
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемашина Hyundai HAM-5405 легко справляется с приготовлением эспрессо, двойного эспрессо, американо, капучино, латте и горячей воды, позволяя выбирать подходящий режим нажатием одной кнопки. Встроенный автоматический капучинатор взбивает молоко до нужной текстуры, а специальный кувшин объемом 0,45 литра позволяет готовить напитки с молочной пеной без лишних движений. Площадка для подогрева чашек помогает сохранить температуру и улучшает структуру пенки. За стабильность работы отвечает итальянская помпа ARS с давлением 20 бар. Она обеспечивает насыщенность вкуса и надежную экстракцию из каждого зерна. Кофемолка с металлическими коническими жерновами и пятью степенями помола позволяет адаптировать степень помола под разные рецепты. Контейнер вмещает до 100 граммов зерен — этого достаточно для нескольких порций без необходимости постоянного пополнения. Заварочный блок легко снимается и очищается, что важно при ежедневном использовании. Hyundai HAM-5405 предлагает полную свободу настройки. Пользователь может регулировать объем напитка от 20 до 250 мл, менять температуру и крепость в зависимости от личных предпочтений. Сенсорное управление интуитивно понятно, а дисплей отображает все параметры приготовления. Высота диспенсера регулируется в диапазоне 85–130 мм, подходя как для эспрессо-чашек, так и для высоких бокалов. Резервуар для воды объемом 1,1 литра и поддон для капель на 0,6 литра обеспечивают удобство и сокращают необходимость в частом обслуживании. Модель оснащена функциями автоматической очистки капучинатора и удаления накипи. Это упрощает эксплуатацию и продлевает срок службы устройства. Корпус выполнен из сочетания черного пластика и металлических элементов, что делает кофемашину универсальной для любого интерьера. Hyundai HAM-5405 сочетает в себе надёжность, эргономику и расширенные функции, обеспечивая профессиональный уровень приготовления кофе в домашних условиях.
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Отзывы


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