Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Hyundai HAM-5405 1350Вт черный
Кофемашина Hyundai HAM-5405 легко справляется с приготовлением эспрессо, двойного эспрессо, американо, капучино, латте и горячей воды, позволяя выбирать подходящий режим нажатием одной кнопки. Встроенный автоматический капучинатор взбивает молоко до нужной текстуры, а специальный кувшин объемом 0,45 литра позволяет готовить напитки с молочной пеной без лишних движений. Площадка для подогрева чашек помогает сохранить температуру и улучшает структуру пенки. За стабильность работы отвечает итальянская помпа ARS с давлением 20 бар. Она обеспечивает насыщенность вкуса и надежную экстракцию из каждого зерна. Кофемолка с металлическими коническими жерновами и пятью степенями помола позволяет адаптировать степень помола под разные рецепты. Контейнер вмещает до 100 граммов зерен — этого достаточно для нескольких порций без необходимости постоянного пополнения. Заварочный блок легко снимается и очищается, что важно при ежедневном использовании. Hyundai HAM-5405 предлагает полную свободу настройки. Пользователь может регулировать объем напитка от 20 до 250 мл, менять температуру и крепость в зависимости от личных предпочтений. Сенсорное управление интуитивно понятно, а дисплей отображает все параметры приготовления. Высота диспенсера регулируется в диапазоне 85–130 мм, подходя как для эспрессо-чашек, так и для высоких бокалов. Резервуар для воды объемом 1,1 литра и поддон для капель на 0,6 литра обеспечивают удобство и сокращают необходимость в частом обслуживании. Модель оснащена функциями автоматической очистки капучинатора и удаления накипи. Это упрощает эксплуатацию и продлевает срок службы устройства. Корпус выполнен из сочетания черного пластика и металлических элементов, что делает кофемашину универсальной для любого интерьера. Hyundai HAM-5405 сочетает в себе надёжность, эргономику и расширенные функции, обеспечивая профессиональный уровень приготовления кофе в домашних условиях.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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