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Характеристики
Тип товара
Кофемашина
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1450
Цвет
серебристый, черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.5
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
да
Управление
сенсорное
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
26 510 руб.
43 020
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719448
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Описание товара Кофемашина автоматическая Brasson ACM-1592A, дисплей, капучинатор, 6 напитков, 20 бар
Кофемашина BRASSON ACM-1592A превращает процесс приготовления идеального напитка в простое и приятное занятие. Представьте себе профессиональную кофейню прямо у вас дома, где каждое утро начинается с чашки свежесваренного кофе.
С помощью нашей кофемашины вы можете приготовить 6 напитков: эспрессо, американо, латте, капучино, молочную пену и горячую воду. Три степени крепости напитков создают возможность настроить напиток под индивидуальные предпочтения.
Мощность 1450 Вт является оптимальным показателем для современной автоматической кофемашины. Благодаря этому кофемашина обеспечивает быстрый нагрев воды, стабильное давление в системе и качественное приготовление кофе.
Давление 20 бар является идеальным для приготовления эспрессо, обеспечивает интенсивную экстракцию кофе. Качественная итальянская помпа помогает достичь насыщенного аромата и вкуса кофе, густой и стойкой пены, а также улучшенную текстуру напитка.
Кофемашина имеет встроенную жерновую кофемолку с 6 степенями помола, с помощью которой можно выбрать идеальную настройку для различных сортов кофе. Также возможно приготовление напитка из молотого кофе.
Кофемашина управляется интуитивно понятным сенсорным дисплеем. Изделие имеет автоматический капучинатор, который создает воздушную молочную пену.
Кофемашина BRASSON ACM-1592A превращает процесс приготовления идеального напитка в простое и приятное занятие. Представьте себе профессиональную кофейню прямо у вас дома, где каждое утро начинается с чашки свежесваренного кофе.
С помощью нашей кофемашины вы можете приготовить 6 напитков: эспрессо, американо, латте, капучино, молочную пену и горячую воду. Три степени крепости напитков создают возможность настроить напиток под индивидуальные предпочтения.
Мощность 1450 Вт является оптимальным показателем для современной автоматической кофемашины. Благодаря этому кофемашина обеспечивает быстрый нагрев воды, стабильное давление в системе и качественное приготовление кофе.
Давление 20 бар является идеальным для приготовления эспрессо, обеспечивает интенсивную экстракцию кофе. Качественная итальянская помпа помогает достичь насыщенного аромата и вкуса кофе, густой и стойкой пены, а также улучшенную текстуру напитка.
Кофемашина имеет встроенную жерновую кофемолку с 6 степенями помола, с помощью которой можно выбрать идеальную настройку для различных сортов кофе. Также возможно приготовление напитка из молотого кофе.
Кофемашина управляется интуитивно понятным сенсорным дисплеем. Изделие имеет автоматический капучинатор, который создает воздушную молочную пену.
Кофемашина автоматическая Brasson ACM-1592A, дисплей, капучинатор, 6 напитков, 20 бар - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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