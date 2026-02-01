Кофемашина Philips EP1224/00
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Philips EP1224/00
Автоматическая кофемашина Philips EP1224/00 ? стационарный аппарат, представленный в сером корпусе. Он станет незаменимым приспособлением для любителей кофе, ценящих его тонкий вкус и аромат. Модель использует для приготовления зерновой и молотый кофе: встроенная кофемолка поможет измельчить зерна до нужной консистенции. Обладая мощностью 1500 Вт, аппарат позволяет за несколько минут получить эспрессо необходимой температуры: вы сможете отрегулировать степень нагрева воды. Кроме того, вам удастся настроить степень крепости напитка, чтобы получить по-настоящему идеальный кофе.Объем Philips EP1224/00 соответствует 1.8 л. В управлении задействована сенсорная панель. Особенность аппарата в ручном капучинаторе, позволяющем приготовить кофейный напиток с нежными молочными нотками. Этот элемент легко очищается, ведь он сделан из двух деталей. Система Aroma Extract находит автоматически баланс между интенсивностью аромата и температурой варки напитка, а также регулирует количество воды, чтобы вы могли насладиться действительно вкусным кофе.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Достоинства:
Комментарий:
Кофемашина пришла в хорошем состоянии. Громко, конечно, работает. Вкусный кофе получился только после 7-й чашки. Вкус насыщенный. Хорошо, что в вопросах отыскала, как при выключенном состоянии повысить температуру напитка, т.к. люблю горячий кофе. Пока все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Есть такая у мужа уже 4 года работает прекрасно , купили тут отцу -тоже очень доволен .
Достоинства:
Комментарий:
замечательная кофе машина, сама подскажет, что не так. как раньше я без неё жила. спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Машина класс! Муж доволен, а это главное! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Взяли на подарок, так как у самих такая. Уже лет 5 не нарадуемся!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, простая и понятная в использовании и обслуживании, кофе получается очень хороший. Мне все нравится. Тут кто-то писал, что не взбивается молоко, не знаю, у меня отлично взбивает, пенка получается шикарная! И главное, кофе получается достаточно горячий, что для меня очень важно.
Достоинства:
Комментарий:
отличная и удобная кофе машина, легко пользоваться и не трудно обслуживать, удобный ручной капучинатор делает отличную пену, не сложный в использовании. Можно использовать кофе зерновое, и молотое. Кофемашина отлично подходит, как для дома, так и для офиса)))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, совочка и тест полосок не было в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина. У моей Делонги-говорит у нее хуже взбивает сливки, молоко. Цена одинаковая, покупали обе аналогичные кофемашины за 25тыс. В комплекте нет фильтра.
Достоинства:
Комментарий:
Если бы не прошерстила весь интернет не узнала бы что фильтр не входит в комплект в принципе и чтобы получить нормальный кофе, нужно раз 20 ± прогнать кофемашину на режиме крепкого кофе экспессо. То что это ни где не указано грустно. А так, пришла новая, хоть и с побитым уголком на коробке. С учётом что это на подарок впечатления ±, но самое главное что она красивенькая, комплект полный, всё работает, кофе вкусный. Хорошо что была своя кофе машина и на прогоне получилось сравнить.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, только страна производства Китай, а не Румыния
Достоинства:
Комментарий:
Машина норм! Коробка была укатана, и сперли аквафильтр
Достоинства:
Комментарий:
сенсор на включение работает с десятого раза, не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Бомбическая! Наша первая кофемашина, устроила на все 100%
Достоинства:
Комментарий:
Варит отлично, кофе вкусный. Больше всего боялась «такого» капучинатора после автоматического, но проблем не возникло, с первого раза шикарная мягкая пенка
Достоинства:
Комментарий:
машинка отличная. хоть и нет инструкции на русском, разобрался легко. шумит не сильно. кофе варит отличный, горячий.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный аппарат, многофункциональный, кофе готовит быстро, вкусно и качественно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат работает и стоит своих денег. Настройки по умолчанию дают слабый кофе, кто любит покрепче - надо покрутить настроенный винт в ёмкости для кофе
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Была такая же, проработала 5 лет, что достаточно приличный срок. Взял новую и доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, только громко работает, дальнейшая эксплуатация покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Первая кофемашина от Филиппа, в другом доме есть старенькая Делонги, Простое управление, стильный дизайн, удобно, что так для воды выдвигается сбоку, а не сзади, в меру шумная, вкусный кофе, первые запуски таблетка на выходе получается жидкая (об этом сказано в инструкции), спустя 7-9 запусков - ок
Достоинства:
Комментарий:
Большая, не очень шумная, хорошо мелет зерна. Кофе получается вкусным с приятным ароматом. Капучинатор классический. Молоко взбивает в плотную пену.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная кофе машина, быстро настроили, всё работает исправно. Кофе вкусный.
Достоинства:
Комментарий:
Производство Румыния. Работает хорошо. Готовит вкусный кофе. Выбирал по своему усмотрению, меня всё устраивает. Рекомендую товар и продавца.
Отзывы о товаре Кофемашина Philips EP1224/00
Достоинства:
Комментарий:
Кофемашина пришла в хорошем состоянии. Громко, конечно, работает. Вкусный кофе получился только после 7-й чашки. Вкус насыщенный. Хорошо, что в вопросах отыскала, как при выключенном состоянии повысить температуру напитка, т.к. люблю горячий кофе. Пока все устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Есть такая у мужа уже 4 года работает прекрасно , купили тут отцу -тоже очень доволен .
Достоинства:
Комментарий:
замечательная кофе машина, сама подскажет, что не так. как раньше я без неё жила. спасибо производителю
Достоинства:
Комментарий:
Машина класс! Муж доволен, а это главное! Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Взяли на подарок, так как у самих такая. Уже лет 5 не нарадуемся!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, простая и понятная в использовании и обслуживании, кофе получается очень хороший. Мне все нравится. Тут кто-то писал, что не взбивается молоко, не знаю, у меня отлично взбивает, пенка получается шикарная! И главное, кофе получается достаточно горячий, что для меня очень важно.
Достоинства:
Комментарий:
отличная и удобная кофе машина, легко пользоваться и не трудно обслуживать, удобный ручной капучинатор делает отличную пену, не сложный в использовании. Можно использовать кофе зерновое, и молотое. Кофемашина отлично подходит, как для дома, так и для офиса)))
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, совочка и тест полосок не было в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина. У моей Делонги-говорит у нее хуже взбивает сливки, молоко. Цена одинаковая, покупали обе аналогичные кофемашины за 25тыс. В комплекте нет фильтра.
Достоинства:
Комментарий:
Если бы не прошерстила весь интернет не узнала бы что фильтр не входит в комплект в принципе и чтобы получить нормальный кофе, нужно раз 20 ± прогнать кофемашину на режиме крепкого кофе экспессо. То что это ни где не указано грустно. А так, пришла новая, хоть и с побитым уголком на коробке. С учётом что это на подарок впечатления ±, но самое главное что она красивенькая, комплект полный, всё работает, кофе вкусный. Хорошо что была своя кофе машина и на прогоне получилось сравнить.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, только страна производства Китай, а не Румыния
Достоинства:
Комментарий:
Машина норм! Коробка была укатана, и сперли аквафильтр
Достоинства:
Комментарий:
сенсор на включение работает с десятого раза, не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Бомбическая! Наша первая кофемашина, устроила на все 100%
Достоинства:
Комментарий:
Варит отлично, кофе вкусный. Больше всего боялась «такого» капучинатора после автоматического, но проблем не возникло, с первого раза шикарная мягкая пенка
Достоинства:
Комментарий:
машинка отличная. хоть и нет инструкции на русском, разобрался легко. шумит не сильно. кофе варит отличный, горячий.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный аппарат, многофункциональный, кофе готовит быстро, вкусно и качественно. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Аппарат работает и стоит своих денег. Настройки по умолчанию дают слабый кофе, кто любит покрепче - надо покрутить настроенный винт в ёмкости для кофе
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Была такая же, проработала 5 лет, что достаточно приличный срок. Взял новую и доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая кофемашина, только громко работает, дальнейшая эксплуатация покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Первая кофемашина от Филиппа, в другом доме есть старенькая Делонги, Простое управление, стильный дизайн, удобно, что так для воды выдвигается сбоку, а не сзади, в меру шумная, вкусный кофе, первые запуски таблетка на выходе получается жидкая (об этом сказано в инструкции), спустя 7-9 запусков - ок
Достоинства:
Комментарий:
Большая, не очень шумная, хорошо мелет зерна. Кофе получается вкусным с приятным ароматом. Капучинатор классический. Молоко взбивает в плотную пену.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная кофе машина, быстро настроили, всё работает исправно. Кофе вкусный.
Достоинства:
Комментарий:
Производство Румыния. Работает хорошо. Готовит вкусный кофе. Выбирал по своему усмотрению, меня всё устраивает. Рекомендую товар и продавца.