Top.Mail.Ru
Кофемашина Philips EP1224/00 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кофемашина Philips EP1224/00

24 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 1
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 2
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 3
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 4
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 5
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 6
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 7
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 8
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 9
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 10
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 11
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 12
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 13
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 14
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 15
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 16
Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
серый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Подогрев чашек
нет
Управление
сенсорное
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 1
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 2
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 3
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 4
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 5
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 6
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 7
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 8
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 9
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 10
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 11
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 12
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 13
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 14
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 15
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 16
  • Кофемашина Philips EP1224/00 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
24 550 руб.  43 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366027
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
серый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Встроенная программа самоочистки
Нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х48х30
Вес, кг.
8

Описание товара Кофемашина Philips EP1224/00

Автоматическая кофемашина Philips EP1224/00 ? стационарный аппарат, представленный в сером корпусе. Он станет незаменимым приспособлением для любителей кофе, ценящих его тонкий вкус и аромат. Модель использует для приготовления зерновой и молотый кофе: встроенная кофемолка поможет измельчить зерна до нужной консистенции. Обладая мощностью 1500 Вт, аппарат позволяет за несколько минут получить эспрессо необходимой температуры: вы сможете отрегулировать степень нагрева воды. Кроме того, вам удастся настроить степень крепости напитка, чтобы получить по-настоящему идеальный кофе.Объем Philips EP1224/00 соответствует 1.8 л. В управлении задействована сенсорная панель. Особенность аппарата в ручном капучинаторе, позволяющем приготовить кофейный напиток с нежными молочными нотками. Этот элемент легко очищается, ведь он сделан из двух деталей. Система Aroma Extract находит автоматически баланс между интенсивностью аромата и температурой варки напитка, а также регулирует количество воды, чтобы вы могли насладиться действительно вкусным кофе.

Отзывы о товаре Кофемашина Philips EP1224/00

Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемашина пришла в хорошем состоянии. Громко, конечно, работает. Вкусный кофе получился только после 7-й чашки. Вкус насыщенный. Хорошо, что в вопросах отыскала, как при выключенном состоянии повысить температуру напитка, т.к. люблю горячий кофе. Пока все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Есть такая у мужа уже 4 года работает прекрасно , купили тут отцу -тоже очень доволен .
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная кофе машина, сама подскажет, что не так. как раньше я без неё жила. спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Машина класс! Муж доволен, а это главное! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли на подарок, так как у самих такая. Уже лет 5 не нарадуемся!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Осипова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, простая и понятная в использовании и обслуживании, кофе получается очень хороший. Мне все нравится. Тут кто-то писал, что не взбивается молоко, не знаю, у меня отлично взбивает, пенка получается шикарная! И главное, кофе получается достаточно горячий, что для меня очень важно.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная и удобная кофе машина, легко пользоваться и не трудно обслуживать, удобный ручной капучинатор делает отличную пену, не сложный в использовании. Можно использовать кофе зерновое, и молотое. Кофемашина отлично подходит, как для дома, так и для офиса)))
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, совочка и тест полосок не было в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина. У моей Делонги-говорит у нее хуже взбивает сливки, молоко. Цена одинаковая, покупали обе аналогичные кофемашины за 25тыс. В комплекте нет фильтра.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Игнатьева А.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы не прошерстила весь интернет не узнала бы что фильтр не входит в комплект в принципе и чтобы получить нормальный кофе, нужно раз 20 ± прогнать кофемашину на режиме крепкого кофе экспессо. То что это ни где не указано грустно. А так, пришла новая, хоть и с побитым уголком на коробке. С учётом что это на подарок впечатления ±, но самое главное что она красивенькая, комплект полный, всё работает, кофе вкусный. Хорошо что была своя кофе машина и на прогоне получилось сравнить.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, только страна производства Китай, а не Румыния
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Машина норм! Коробка была укатана, и сперли аквафильтр
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
сенсор на включение работает с десятого раза, не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Alina B.

Достоинства:


Комментарий:
Бомбическая! Наша первая кофемашина, устроила на все 100%
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Варит отлично, кофе вкусный. Больше всего боялась «такого» капучинатора после автоматического, но проблем не возникло, с первого раза шикарная мягкая пенка
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
машинка отличная. хоть и нет инструкции на русском, разобрался легко. шумит не сильно. кофе варит отличный, горячий.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный аппарат, многофункциональный, кофе готовит быстро, вкусно и качественно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
M. Picard

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат работает и стоит своих денег. Настройки по умолчанию дают слабый кофе, кто любит покрепче - надо покрутить настроенный винт в ёмкости для кофе
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Была такая же, проработала 5 лет, что достаточно приличный срок. Взял новую и доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, только громко работает, дальнейшая эксплуатация покажет.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первая кофемашина от Филиппа, в другом доме есть старенькая Делонги, Простое управление, стильный дизайн, удобно, что так для воды выдвигается сбоку, а не сзади, в меру шумная, вкусный кофе, первые запуски таблетка на выходе получается жидкая (об этом сказано в инструкции), спустя 7-9 запусков - ок
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Большая, не очень шумная, хорошо мелет зерна. Кофе получается вкусным с приятным ароматом. Капучинатор классический. Молоко взбивает в плотную пену.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная кофе машина, быстро настроили, всё работает исправно. Кофе вкусный.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Анатолий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Производство Румыния. Работает хорошо. Готовит вкусный кофе. Выбирал по своему усмотрению, меня всё устраивает. Рекомендую товар и продавца.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1500
Цвет
серый
Дисплей
нет
Объём резервуара для воды
1.8
Регулирование крепости кофе
Да
Давление, Бар
15
Подогрев чашек
нет
Емкость для молока
нет
Таймер
нет
Развернуть
Встроенная программа самоочистки
Нет
Управление
сенсорное
Регулировка температуры кофе
да
Выбор объема порции
да
Кофемолка
да
Регулировка степени помола
да
Количество степеней помола
12
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическая кофемашина Philips EP1224/00 ? стационарный аппарат, представленный в сером корпусе. Он станет незаменимым приспособлением для любителей кофе, ценящих его тонкий вкус и аромат. Модель использует для приготовления зерновой и молотый кофе: встроенная кофемолка поможет измельчить зерна до нужной консистенции. Обладая мощностью 1500 Вт, аппарат позволяет за несколько минут получить эспрессо необходимой температуры: вы сможете отрегулировать степень нагрева воды. Кроме того, вам удастся настроить степень крепости напитка, чтобы получить по-настоящему идеальный кофе.Объем Philips EP1224/00 соответствует 1.8 л. В управлении задействована сенсорная панель. Особенность аппарата в ручном капучинаторе, позволяющем приготовить кофейный напиток с нежными молочными нотками. Этот элемент легко очищается, ведь он сделан из двух деталей. Система Aroma Extract находит автоматически баланс между интенсивностью аромата и температурой варки напитка, а также регулирует количество воды, чтобы вы могли насладиться действительно вкусным кофе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
Кофемашина пришла в хорошем состоянии. Громко, конечно, работает. Вкусный кофе получился только после 7-й чашки. Вкус насыщенный. Хорошо, что в вопросах отыскала, как при выключенном состоянии повысить температуру напитка, т.к. люблю горячий кофе. Пока все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Есть такая у мужа уже 4 года работает прекрасно , купили тут отцу -тоже очень доволен .
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
замечательная кофе машина, сама подскажет, что не так. как раньше я без неё жила. спасибо производителю
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Машина класс! Муж доволен, а это главное! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Наталья Л.

Достоинства:


Комментарий:
Взяли на подарок, так как у самих такая. Уже лет 5 не нарадуемся!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Осипова Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, простая и понятная в использовании и обслуживании, кофе получается очень хороший. Мне все нравится. Тут кто-то писал, что не взбивается молоко, не знаю, у меня отлично взбивает, пенка получается шикарная! И главное, кофе получается достаточно горячий, что для меня очень важно.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличная и удобная кофе машина, легко пользоваться и не трудно обслуживать, удобный ручной капучинатор делает отличную пену, не сложный в использовании. Можно использовать кофе зерновое, и молотое. Кофемашина отлично подходит, как для дома, так и для офиса)))
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная машинка, совочка и тест полосок не было в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина. У моей Делонги-говорит у нее хуже взбивает сливки, молоко. Цена одинаковая, покупали обе аналогичные кофемашины за 25тыс. В комплекте нет фильтра.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Игнатьева А.

Достоинства:


Комментарий:
Если бы не прошерстила весь интернет не узнала бы что фильтр не входит в комплект в принципе и чтобы получить нормальный кофе, нужно раз 20 ± прогнать кофемашину на режиме крепкого кофе экспессо. То что это ни где не указано грустно. А так, пришла новая, хоть и с побитым уголком на коробке. С учётом что это на подарок впечатления ±, но самое главное что она красивенькая, комплект полный, всё работает, кофе вкусный. Хорошо что была своя кофе машина и на прогоне получилось сравнить.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, только страна производства Китай, а не Румыния
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Денис Л.

Достоинства:


Комментарий:
Машина норм! Коробка была укатана, и сперли аквафильтр
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
сенсор на включение работает с десятого раза, не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Alina B.

Достоинства:


Комментарий:
Бомбическая! Наша первая кофемашина, устроила на все 100%
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Варит отлично, кофе вкусный. Больше всего боялась «такого» капучинатора после автоматического, но проблем не возникло, с первого раза шикарная мягкая пенка
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
машинка отличная. хоть и нет инструкции на русском, разобрался легко. шумит не сильно. кофе варит отличный, горячий.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2025
Ксения Г.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный аппарат, многофункциональный, кофе готовит быстро, вкусно и качественно. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
M. Picard

Достоинства:


Комментарий:
Аппарат работает и стоит своих денег. Настройки по умолчанию дают слабый кофе, кто любит покрепче - надо покрутить настроенный винт в ёмкости для кофе
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Была такая же, проработала 5 лет, что достаточно приличный срок. Взял новую и доволен.
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая кофемашина, только громко работает, дальнейшая эксплуатация покажет.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2025
Маргарита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Первая кофемашина от Филиппа, в другом доме есть старенькая Делонги, Простое управление, стильный дизайн, удобно, что так для воды выдвигается сбоку, а не сзади, в меру шумная, вкусный кофе, первые запуски таблетка на выходе получается жидкая (об этом сказано в инструкции), спустя 7-9 запусков - ок
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Большая, не очень шумная, хорошо мелет зерна. Кофе получается вкусным с приятным ароматом. Капучинатор классический. Молоко взбивает в плотную пену.
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная кофе машина, быстро настроили, всё работает исправно. Кофе вкусный.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Анатолий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Производство Румыния. Работает хорошо. Готовит вкусный кофе. Выбирал по своему усмотрению, меня всё устраивает. Рекомендую товар и продавца.


Кофемашина Philips EP1224/00 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 24550 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...