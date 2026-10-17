Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Частота обновления, Гц
120
Яркость
300 Кд/м?
Разъемы
DisplayPort, HDMI
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735579
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**Монитор AOC Q27B30S3 Black: высокое качество изображения и комфорт работы**
Ищете монитор, который обеспечит чёткое изображение и комфорт при работе? AOC Q27B30S3 Black — отличный выбор для дома и офиса!
**Почему стоит выбрать этот монитор?**
* **Высокое разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей)**: наслаждайтесь детализированным и чётким изображением.
* **IPS-матрица**: широкие углы обзора и точная цветопередача.
* **Частота обновления 120 Гц**: плавное отображение динамичного контента.
* **Поддержка HDR**: более насыщенные и реалистичные цвета.
* **Технология Flicker-free**: снижение утомляемости глаз при длительной работе.
* **Матовая поверхность экрана**: минимизация бликов и отражений.
**Технические характеристики:**
* диагональ: 27 дюймов;
* соотношение сторон: 16:9;
* яркость: 300 кд/м?;
* время отклика: 4 мс;
* интерфейсы: HDMI 2.0 (1 порт), DisplayPort 1.4 (1 порт);
* возможность крепления на стену (VESA 100x100).
AOC Q27B30S3 Black — это надёжный монитор, который станет вашим верным помощником в работе и развлечениях.
**Монитор AOC Q27B30S3 Black: высокое качество изображения и комфорт работы**
Ищете монитор, который обеспечит чёткое изображение и комфорт при работе? AOC Q27B30S3 Black — отличный выбор для дома и офиса!
**Почему стоит выбрать этот монитор?**
* **Высокое разрешение QHD (2560 x 1440 пикселей)**: наслаждайтесь детализированным и чётким изображением.
* **IPS-матрица**: широкие углы обзора и точная цветопередача.
* **Частота обновления 120 Гц**: плавное отображение динамичного контента.
* **Поддержка HDR**: более насыщенные и реалистичные цвета.
* **Технология Flicker-free**: снижение утомляемости глаз при длительной работе.
* **Матовая поверхность экрана**: минимизация бликов и отражений.
**Технические характеристики:**
* диагональ: 27 дюймов;
* соотношение сторон: 16:9;
* яркость: 300 кд/м?;
* время отклика: 4 мс;
* интерфейсы: HDMI 2.0 (1 порт), DisplayPort 1.4 (1 порт);
* возможность крепления на стену (VESA 100x100).
AOC Q27B30S3 Black — это надёжный монитор, который станет вашим верным помощником в работе и развлечениях.
Монитор LCD AOC 27" Q27B30S3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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