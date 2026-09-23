Монитор Hisense 27" 27G3Q
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Характеристики
Описание товара Монитор Hisense 27" 27G3Q
Монитор Hisense 27G3Q серебристого цвета подходит для гейминга. Экран диагональю 27” с разрешением 1920?1080 поддерживает увеличенную частоту обновления кадров 240 Гц. Изображение здесь сменяется в четыре раза быстрее стандартного офисного монитора 60 Гц, благодаря чему картинка в динамичных сценах будет всегда плавной. Технология AMD FreeSync устраняет микроразрывы кадров, которые могут мешать восприятию контента. На матовом покрытии монитора почти не будут заметны блики от ламп и ваше собственное отражение. Монитор Hisense 27G3Q подключается к любым ПК с помощью портов DisplayPort и HDMI. Аудиоразъем позволяет подсоединять наушники для приватного просмотра видео, общения в игре. С помощью функции On-Screen Display можно быстро выводить настройки экрана поверх изображения, чтобы менять яркость, контраст прямо во время игрового процесса. Виртуальный прицел постоянно отображает метку в центре экрана. Он помогает быстро и точно стрелять в играх без встроенного прицела. На корпусе монитора есть красная подсветка. Она выполняет вспомогательное освещение и удобна ночью, так как устраняет резкий контраст между темной комнатой и ярким экраном.
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Теги товара: 240 Гц
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, большие, с hdmi, с колонками, lg 27"
Теги товара: 240 Гц
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