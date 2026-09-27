Top.Mail.Ru
Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор IRBIS SMARTVIEW 27&#039;&#039; (IMVW27FIDR) - фото 1
Монитор IRBIS SMARTVIEW 27&#039;&#039; (IMVW27FIDR) - фото 2
Монитор IRBIS SMARTVIEW 27&#039;&#039; (IMVW27FIDR) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
  • Монитор IRBIS SMARTVIEW 27&#039;&#039; (IMVW27FIDR) - фото 1
  • Монитор IRBIS SMARTVIEW 27&#039;&#039; (IMVW27FIDR) - фото 2
  • Монитор IRBIS SMARTVIEW 27&#039;&#039; (IMVW27FIDR) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 600121
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, антибликовое покрытие, встроенные динамики
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.5 х 48 х 4.6
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR)

27-дюймовый игровой монитор HDR с разрешением 1920 x 1080 и сверхбыстрой частотой обновления 75 Гц.



Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками

Отзывы о товаре Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Irbis
Тип товара
Монитор
Особенности
регулировка поворота, регулировка по высоте, антибликовое покрытие, встроенные динамики
Диагональ экрана, дюйм
27
Покрытие экрана
матовое
Тип матрицы
IPS
Контрастность
контрастность - 1000:1
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
3
Разъемы
HDMI, DisplayPort, выход на наушники
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
да
Развернуть
Стандарт крепления VESA
100x100
Габаритные размеры с подставкой
61.5 х 48 х 4.6
Описание
27-дюймовый игровой монитор HDR с разрешением 1920 x 1080 и сверхбыстрой частотой обновления 75 Гц.


Теги товара: 27", большие, с hdmi, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор IRBIS SMARTVIEW 27'' (IMVW27FIDR) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...