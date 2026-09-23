Монитор AOC 27" 27B3QA2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор AOC 27" 27B3QA2
IPS-дисплеи обеспечивают углы обзора 178/178 градусов, сохраняя при этом постоянное качество изображения и цвета из всех положений просмотра. Вы также можете просматривать свои электронные таблицы или фильмы выходного дня практически под любым углом, не ставя под угрозу однородность цвета. Используйте по максимуму графический вывод вашего ПК с монитором, который может это обработать: 100 Гц преобразует частоту кадров графического процессора в плавный и отзывчивый игровой процесс. Дайте волю своим рефлексам. Время отклика пикселя 1 мс означает скорость без размытия для улучшенного игрового опыта. Быстрое действие и драматические переходы будут отображаться плавно без раздражающих эффектов ореола. Выберите правильный путь к игровому успеху и никогда не позволяйте медленному дисплею остановить вас. Воспользуйтесь безграничным потенциалом нового усовершенствованного 3-стороннего безрамного экрана, максимально увеличивая размер просмотра с более узкими, чем когда-либо, рамками, чтобы создать вершину красоты, формы и функциональности. Используйте весь потенциал этой новой функции, используя ее как часть многомониторной конфигурации, где вы можете ощутить непревзойденную бесшовность и элегантность между экранами. Технология Flicker-free уменьшает мерцание, обеспечивая более комфортный игровой процесс. Обычные мониторы со светодиодной подсветкой регулируют яркость с помощью ШИМ (широтно-импульсной модуляции), что вызывает мерцание и приводит к дискомфорту глаз в течение длительного времени. Технология AOC Flicker-free использует систему подсветки DC (постоянный ток) для обеспечения более комфортного и здорового просмотра, сводя к минимуму эффекты усталости глаз во время работы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, с колонками, lg 27"
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