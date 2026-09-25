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Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) виниловая пластинка

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Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 1
Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 2
Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 3
Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 4
Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dalton
Альбом (сингл)
Una Riflessione
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 1
  • Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 2
  • Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 3
  • Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 4
  • Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dalton
Альбом (сингл)
Una Riflessione
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Riflessioni, Riflessioni (Instrumental), Idea d'infinito, Idea d'infinito (Instrumental)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) виниловая пластинка

AMS Records с гордостью представляет своеобразную и, несомненно, уникальную реинтерпретацию двух знаковых треков с легендарной первой пластинки "Una Riflessione" 1973 года итальянской прогрессив-рок-группы Dalton: обе песни «Riflessioni» и «Ideа d'infinito» представлены в двух версиях, с вокалом и инструментальной.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[8016158317145]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dalton
Альбом (сингл)
Una Riflessione
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Riflessioni, Riflessioni (Instrumental), Idea d'infinito, Idea d'infinito (Instrumental)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
AMS Records с гордостью представляет своеобразную и, несомненно, уникальную реинтерпретацию двух знаковых треков с легендарной первой пластинки "Una Riflessione" 1973 года итальянской прогрессив-рок-группы Dalton: обе песни «Riflessioni» и «Ideа d'infinito» представлены в двух версиях, с вокалом и инструментальной.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dalton - Una Riflessione (V12) (coloured) (8016158317145) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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