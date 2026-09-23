Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Rex Club Techno (3596974292765) виниловая пластинка
Rex Club Techno — альбом-компиляция с участием различных техно-артистов, выступавших в знаковом парижском клубе Rex, который принимал величайшие имена в электронной музыке. Откройте для себя все жемчужины техно-музыки в специальной коллекции двойного винила!. С момента своего открытия в 1988 году это легендарное заведение зарекомендовало себя как одно из лучших мест для поклонников электронной музыки. Состав участников Rex Club исключительный, привлекая некоторые из самых громких имен на международной сцене электронной музыки. От известных диджеев до талантливых продюсеров, каждый вечер тщательно отбирается, чтобы предложить захватывающий и запоминающийся музыкальный опыт.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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