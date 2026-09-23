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Olivier Alary & Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Olivier Alary & Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка

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Olivier Alary &amp; Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка - фото 1
Olivier Alary &amp; Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Olivier Alary & Johannes Malfatti
Альбом (сингл)
U,i
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Olivier Alary &amp; Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка - фото 1
  • Olivier Alary &amp; Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
3 210 руб.  3 398 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626188
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Загружаем...
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Olivier Alary & Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка
3 210 руб. -6%
3 398 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600116134219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Olivier Alary & Johannes Malfatti
Альбом (сингл)
U,i
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Somewhere, I Can’t Even See Myself, Alone, Singing, Drifting (Digital Only), My Night, My Day, Interlaced, Alo Adad, Elsewhere, ?? ?, Are You Awake?
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Olivier Alary & Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Somewhere, I Can’t Even See Myself, Alone, Singing, Drifting (Digital Only), My Night, My Day, Interlaced, Alo Adad, Elsewhere, ?? ?, Are You Awake?



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Olivier Alary & Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0600116134219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Olivier Alary & Johannes Malfatti
Альбом (сингл)
U,i
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Somewhere, I Can’t Even See Myself, Alone, Singing, Drifting (Digital Only), My Night, My Day, Interlaced, Alo Adad, Elsewhere, ?? ?, Are You Awake?
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Somewhere, I Can’t Even See Myself, Alone, Singing, Drifting (Digital Only), My Night, My Day, Interlaced, Alo Adad, Elsewhere, ?? ?, Are You Awake?


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Olivier Alary & Johannes Malfatti - U,i (0600116134219) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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