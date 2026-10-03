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Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка

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Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 1
Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 2
Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 3
Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
JEFFERSON STARSHIP
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 1
  • Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 2
  • Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 3
  • Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497853755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
JEFFERSON STARSHIP
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Ride the Tiger, Caroline, Miracles (Single Version), Fast Buck Freddie, With Your Love, St. Charles, Count on Me, Love Too Good, Runaway, Light the Sky on Fire, Hyperdrive
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка

Track List

A1Ride The Tiger5:06
A2Caroline7:27
A3Play On Love3:12
A4Miracles3:25
A5Fast Buck Freddie3:23
B1With Your Love3:33
B2St. Charles6:38
B3Count On Me3:14
B4Love Too Good4:37
B5Runaway3:40
C1Light The Sky On Fire
C2Hyuperdrive



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497853755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
JEFFERSON STARSHIP
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Ride the Tiger, Caroline, Miracles (Single Version), Fast Buck Freddie, With Your Love, St. Charles, Count on Me, Love Too Good, Runaway, Light the Sky on Fire, Hyperdrive
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Ride The Tiger5:06
A2Caroline7:27
A3Play On Love3:12
A4Miracles3:25
A5Fast Buck Freddie3:23
B1With Your Love3:33
B2St. Charles6:38
B3Count On Me3:14
B4Love Too Good4:37
B5Runaway3:40
C1Light The Sky On Fire
C2Hyuperdrive


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jefferson Starship - Gold (0603497853755) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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