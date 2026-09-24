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Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка

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Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 1
Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 2
Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 3
Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 4
Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Opposite/ Victory Over The Sun
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 1
  • Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 2
  • Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 3
  • Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 4
  • Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721593
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197569814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Opposite/ Victory Over The Sun
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Opposite, Sorry And Thanks, A Tragic World Record, Wooden Souvenir, Feverish, Victory Over The Sun, A Lonely Crowd, Fingers And Toes, No I'm Not Down, Break A Butterfly On A Wheel
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Biffy Clyro / Opposite - Victory over the Sun (1LP) - это отличная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию настоящим шедевром. Biffy Clyro - это известная рок-группа из Шотландии, которая завоевала сердца многих поклонников своим уникальным стилем и энергичным звучанием. Альбом Opposite - Victory over the Sun является одним из наиболее успешных релизов группы, включая такие хиты, как "Opposite" и "Victory over the Sun". Эти композиции непременно завладеют вашим вниманием и заставят вас погрузиться в атмосферу мощного и эмоционального рока. Купить этот альбом на виниловой пластинке - это отличная возможность насладиться его звучанием в самом лучшем качестве. Виниловый формат позволяет передать каждую ноту и каждую нюансировку с непревзойденной чистотой и глубиной. Если вы ценитель аутентичного звучания рока и хотите добавить в свою коллекцию виниловую пластинку Biffy Clyro / Opposite - Victory over the Sun (1LP), то не упустите эту возможность. Она позволит вам насладиться музыкой группы Biffy Clyro во всей ее красе и создать особую атмосферу в своем доме или офисе.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197569814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Opposite/ Victory Over The Sun
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Opposite, Sorry And Thanks, A Tragic World Record, Wooden Souvenir, Feverish, Victory Over The Sun, A Lonely Crowd, Fingers And Toes, No I'm Not Down, Break A Butterfly On A Wheel
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку Biffy Clyro / Opposite - Victory over the Sun (1LP) - это отличная возможность обогатить свою музыкальную коллекцию настоящим шедевром. Biffy Clyro - это известная рок-группа из Шотландии, которая завоевала сердца многих поклонников своим уникальным стилем и энергичным звучанием. Альбом Opposite - Victory over the Sun является одним из наиболее успешных релизов группы, включая такие хиты, как "Opposite" и "Victory over the Sun". Эти композиции непременно завладеют вашим вниманием и заставят вас погрузиться в атмосферу мощного и эмоционального рока. Купить этот альбом на виниловой пластинке - это отличная возможность насладиться его звучанием в самом лучшем качестве. Виниловый формат позволяет передать каждую ноту и каждую нюансировку с непревзойденной чистотой и глубиной. Если вы ценитель аутентичного звучания рока и хотите добавить в свою коллекцию виниловую пластинку Biffy Clyro / Opposite - Victory over the Sun (1LP), то не упустите эту возможность. Она позволит вам насладиться музыкой группы Biffy Clyro во всей ее красе и создать особую атмосферу в своем доме или офисе.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Biffy Clyro - Opposite/ Victory Over The Sun (5054197569814) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3040 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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