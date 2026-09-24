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Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка

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Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 1
Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 2
Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 3
Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 4
Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 5
Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
МакSим
Альбом (сингл)
Одиночка
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 1
  • Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 2
  • Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 3
  • Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 4
  • Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 5
  • Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676025
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275006600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
МакSим
Альбом (сингл)
Одиночка
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
На Радиоволнах, Портрет, Весна, Любовь- Это Яд, Дорога, Я Люблю Тебя, Странница, Птицы, Мама - Кошка, Блюз, Одиночка, Я Люблю Тебя (Акустика)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка

Впервые на виниле выпускается третий студийный альбом российской певицы МакSим Одиночка. Издание на цветном виниле.. Основная тема альбома заложена в названии заглавной песни «Одиночка», но, по словам самой певицы, альбом не имеет ничего общего с одиночеством, не является меланхолическим или депрессивным, он скорее описывает состояние внутреннего равновесия человека. Певица экспериментировала с различными музыкальными стилями, особенно с этнической музыкой и роком. Релиз цифровой версии альбома состоялся 1 декабря 2009 года. Позже альбом был издан на CD в двух версиях. Альбом разошёлся тиражом более 50.000 копий

Отзывы о товаре Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4660275006600]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
МакSим
Альбом (сингл)
Одиночка
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
На Радиоволнах, Портрет, Весна, Любовь- Это Яд, Дорога, Я Люблю Тебя, Странница, Птицы, Мама - Кошка, Блюз, Одиночка, Я Люблю Тебя (Акустика)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Россия
Описание
Впервые на виниле выпускается третий студийный альбом российской певицы МакSим Одиночка. Издание на цветном виниле.. Основная тема альбома заложена в названии заглавной песни «Одиночка», но, по словам самой певицы, альбом не имеет ничего общего с одиночеством, не является меланхолическим или депрессивным, он скорее описывает состояние внутреннего равновесия человека. Певица экспериментировала с различными музыкальными стилями, особенно с этнической музыкой и роком. Релиз цифровой версии альбома состоялся 1 декабря 2009 года. Позже альбом был издан на CD в двух версиях. Альбом разошёлся тиражом более 50.000 копий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Макsим - Одиночка (coloured) (4660275006600) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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