James Brown - Soul On Top (Verve By Request) (0602445991594) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Soul On Top
Жанр
Funk, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642848
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445991594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Soul On Top
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
That's My Desire, Your Cheating Heart, What Kind Of Fool Am I, It's A Man's, Man's, Man's World, The Man In The Glass, It's Magic, September Song, For Once In My Life, Every Day I Have The Blues, I Need Your Key (To Turn Me On), Papa's Got A Brand New Bag
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара James Brown - Soul On Top (Verve By Request) (0602445991594) виниловая пластинка
Виниловая пластинка James Brown With Oliver Nelson Conducting Louie Bellson Orchestra - Soul On Top (180 Gram Black Vinyl LP) Двадцать восьмой студийный альбом Джеймса Брауна, записанный вместе с оркестром Луи Беллсона под управлением знаменитого музыканта и аранжировщика Оливера Нельсона с саксофонистом Масео Паркером, и вышедший впервые в 1970 году. В альбом вошли джазовые стандарты, песни из мюзиклов, шлягеры и версия хита Джеймса Брауна "Papa's Got a Brand New Bag" в аранжировке джазового биг бэнда.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитПикник - Вечное Движение (4680068807436) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитПикник - Родом Ниоткуда (Gold Vinyl) (4680068807283) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (4680068802615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитИгорь Слуцкий - Я Заряжаю На Любовь (4606344052826) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитAngelique Kidjo, Celia (0602577798467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в Сплит0075597919608, K.D. Lang, Watershed виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитJefferson Starship - Blows Against The Empire (Rsd Lim.Ed.,50Th ...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитJimi Hendrix & Knight Curtis & Sq - No Business: The Ppx Session...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в Сплит0194397241815, Toto, Live In Tokyo 1980 Ep виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитLil Skies - Unbothered (0075678644191) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитDoors, The, When The Music'S Over - Stockholm 1968 (900382997732...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитВладимир Высоцкий - Концерт В НИКФИ (4640004134514) виниловая пл...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445991594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Soul On Top
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
That's My Desire, Your Cheating Heart, What Kind Of Fool Am I, It's A Man's, Man's, Man's World, The Man In The Glass, It's Magic, September Song, For Once In My Life, Every Day I Have The Blues, I Need Your Key (To Turn Me On), Papa's Got A Brand New Bag
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Виниловая пластинка James Brown With Oliver Nelson Conducting Louie Bellson Orchestra - Soul On Top (180 Gram Black Vinyl LP) Двадцать восьмой студийный альбом Джеймса Брауна, записанный вместе с оркестром Луи Беллсона под управлением знаменитого музыканта и аранжировщика Оливера Нельсона с саксофонистом Масео Паркером, и вышедший впервые в 1970 году. В альбом вошли джазовые стандарты, песни из мюзиклов, шлягеры и версия хита Джеймса Брауна "Papa's Got a Brand New Bag" в аранжировке джазового биг бэнда.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
James Brown - Soul On Top (Verve By Request) (0602445991594) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре James Brown - Soul On Top (Verve By Request) (0602445991594) виниловая пластинка