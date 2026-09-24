Описание товара Robert Plant - Saving Grace (Fruit Punch) (0075597895322) виниловая пластинка

Saving Grace Роберта Планта — первый альбом с участием новой группы выдающихся музыкантов, который он называет «песенником потерянных и найденных». Зарождение Saving Grace началось во время локдауна в «Шире», когда привычные странствия Планта были практически запрещены. Хотя его недавние приключения были сосредоточены вокруг Нэшвилла, где он воссоединился с Элисон Краусс для альбома Raise The Roof 2021 года, возглавившего чарты и многократно номинированного на премию «Грэмми» именно в английской глубинке Роберт Плант тесно сблизился с этой разносторонней группой музыкантов, которые, благодаря собственному опыту, разделяли его любимые уголки выразительных песен. Вместе Plant и Saving Grace — вокалистка Сьюзи Дайан барабанщик Оли Джефферсон гитарист Тони Келси исполнитель на банджо и струнных Мэтт Уорли и виолончелист Барни Морс-Браун — провели последние шесть лет, превратившись в широкомасштабную мастерскую стилей и личностей, с радостью и самозабвенностью сплетающихся воедино во времени и обстоятельствах. «Мы очень много смеёмся. Думаю, мне это подходит. Мне нравится смеяться», — говорит Плант. «Знаете, я не вижу причин относиться к чему-либо слишком серьёзно. Я не пресытился. Вся эта прелесть… Это милые люди, и они выкладываются по полной, чего раньше не могли себе позволить. Они стали уникальными стилистами, и вместе, кажется, оказались в очень интересном месте». После его предыдущих признанных релизов на Nonesuch Records — lullaby 2014 года и… The Ceaseless Roar и Carry Fire 2017 года — Saving Grace выносит на свет еще одну главу непрестанного рёва Роберта Планта. Спродюсированный Робертом Плантом и Saving Grace и записанный в период с апреля 2019 года по январь 2025 года в Котсуолдсе и на валлийских границах, Saving Grace вдыхает свежую жизнь в коллекцию вековой музыки. Сокровищница песен, представленных в те времена Мемфис Минни Бобом Мосли ( Моби Грейп ), Слепым Вилли Джонсоном The Low Anthem Мартой Скэнлан Сарой Сискинд и Мими Паркер и Low Алана Спархока . После обширных гастролей по Великобритании и Европе в последние месяцы и годы Роберт Плант и Saving Grace этой осенью впервые выступят в США, а сегодня объявлено о первом туре из двенадцати концертов в Северной Америке. Среди концертов — нью-йоркский театр Brooklyn Paramount, театр Capitol в Порт-Честере, чикагский театр The Vic, театр United в Лос-Анджелесе и другие.