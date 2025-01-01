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Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 1
Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 2
Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 3
Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 4
Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 5
Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 6
Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Встречная полоса
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 1
  • Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 2
  • Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 3
  • Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 4
  • Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 5
  • Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 6
  • Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4601620108778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Встречная полоса
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка

Переиздание пятнадцатого студийный альбом российской группы Сплин, вышедшего в 2018 году. Кроме музыкантов группы, в записи приняли участие приглашенные исполнители - струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Сплин - российская рок-группа из Санкт-Петербурга. Бессменный лидер - Александр Васильев. Датой рождения группы считается 27 мая 1994 года. Название группы возникло благодаря строкам стихотворения русского поэта Серебряного века Саши Чёрного, на основе которого была создана песня Под сурдинку из первого альбома группы Пыльная быль.



Теги товара: Русский рок, Сплин

Отзывы о товаре Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший. Конверт с антистатиком. Качество пластинки шикарное. Быстрая доставка.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
S&P Digital
Barcode
[4601620108778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Сплин
Альбом (сингл)
Встречная полоса
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Переиздание пятнадцатого студийный альбом российской группы Сплин, вышедшего в 2018 году. Кроме музыкантов группы, в записи приняли участие приглашенные исполнители - струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Сплин - российская рок-группа из Санкт-Петербурга. Бессменный лидер - Александр Васильев. Датой рождения группы считается 27 мая 1994 года. Название группы возникло благодаря строкам стихотворения русского поэта Серебряного века Саши Чёрного, на основе которого была создана песня Под сурдинку из первого альбома группы Пыльная быль.


Теги товара: Русский рок, Сплин
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший. Конверт с антистатиком. Качество пластинки шикарное. Быстрая доставка.


Сплин - Встречная полоса (4601620108778) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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