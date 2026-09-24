Песни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (4660275050719) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Песни из мультсериалов
Альбом (сингл)
Новогодние Чудеса
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 717006
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SP DIGITAL
Barcode
[4660275050719]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Песни из мультсериалов
Альбом (сингл)
Новогодние Чудеса
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Куда уходит старый год?, Белым на белом, Под Новый год, Хоккей - наша игра!, Дед мороз, Засыпает первый снег, Новогодние подарки, Невидимый герой, Новогодняя колыбельная, Новый год, Холодильник, Плюс 7 минус 7, Так-тик-так, Новый год, Новый год в детском саду, Санки, Хоккей, Время, лети!
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Песни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (4660275050719) виниловая пластинка
«Новогодние чудеса» - очень ламповый, трогательный и по-настоящему новогодний винил. Здесь собраны самые любимые зимние композиции из культовых анимационных сериалов "Смешарики", "Фиксики", "Малышарики" и "Детектив Финник". Песни из этих мультфильмов впервые звучат в одном альбоме - и это настоящий новогодний подарок для фанатов. Заваривайте чай, зажигаете свечку, включайте проигрыватель и устраивайтесь поудобнее - «Новогодние чудеса» начитаются!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SP DIGITAL
Barcode
[4660275050719]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Песни из мультсериалов
Альбом (сингл)
Новогодние Чудеса
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Куда уходит старый год?, Белым на белом, Под Новый год, Хоккей - наша игра!, Дед мороз, Засыпает первый снег, Новогодние подарки, Невидимый герой, Новогодняя колыбельная, Новый год, Холодильник, Плюс 7 минус 7, Так-тик-так, Новый год, Новый год в детском саду, Санки, Хоккей, Время, лети!
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Латвия
«Новогодние чудеса» - очень ламповый, трогательный и по-настоящему новогодний винил. Здесь собраны самые любимые зимние композиции из культовых анимационных сериалов "Смешарики", "Фиксики", "Малышарики" и "Детектив Финник". Песни из этих мультфильмов впервые звучат в одном альбоме - и это настоящий новогодний подарок для фанатов. Заваривайте чай, зажигаете свечку, включайте проигрыватель и устраивайтесь поудобнее - «Новогодние чудеса» начитаются!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Песни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (4660275050719) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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