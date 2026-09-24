Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546623) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 716998
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life in Technicolor, Cemeteries of London, Lost!, 42, Lovers in Japan, Yes, Viva La Vida, Violet Hill, Strawberry Swing, Death and All His Friends
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546623) виниловая пластинка
Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546623) виниловая пластинка
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
VIVA LA VIDA OR DEATH AND ALL HIS FRIENDS
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Life in Technicolor, Cemeteries of London, Lost!, 42, Lovers in Japan, Yes, Viva La Vida, Violet Hill, Strawberry Swing, Death and All His Friends
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546623) виниловая пластинка
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546623) виниловая пластинка - по цене 3150 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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