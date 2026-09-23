Top.Mail.Ru
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 3
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 4
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 5
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 6
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
En ciertos momentos
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 3
  • Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 4
  • Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 5
  • Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 6
  • Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647177
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
En ciertos momentos
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mi Vida Es Un Absurdo, Ok Ya Voy, La Luce Buona Delle Stelle, El Juego De La No Verdad, Fantastico Amor, Chao Papa, Las Cosas Que He Visto, Dialogo, Ojos De Esperanza, Mientras El Cuerpo Resista
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка

Испанская версия альбома "En ciertos momentos" на белом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In certi momenti — третий студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1987 году лейблом Bertelsmann Music Group. Диск возглавил ряд итальянских хит-парадов, а продажи альбома по всему миру в настоящее время составляют более 3,5 млн экземпляров.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
En ciertos momentos
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Mi Vida Es Un Absurdo, Ok Ya Voy, La Luce Buona Delle Stelle, El Juego De La No Verdad, Fantastico Amor, Chao Papa, Las Cosas Que He Visto, Dialogo, Ojos De Esperanza, Mientras El Cuerpo Resista
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Испанская версия альбома "En ciertos momentos" на белом виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In certi momenti — третий студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1987 году лейблом Bertelsmann Music Group. Диск возглавил ряд итальянских хит-парадов, а продажи альбома по всему миру в настоящее время составляют более 3,5 млн экземпляров.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - En Ciertos Momentos (coloured) (0194399053713) виниловая пластинка – стоимость товара 1790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...