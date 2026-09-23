Supermax - Something In My Heart (4601620108792) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Something In My Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 647023
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2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Something In My Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Living In A World, Going Back Home, Hara Hara, Scream Of A Butterfly, I Want You, Something In My Heart, Dreadlock Generation, Past 4, Salongo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Supermax - Something In My Heart (4601620108792) виниловая пластинка
Новое ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле альбома Something In My Heart 1986 года, легендарного коллектива эпохи диско, Supermax. Something In My Heart - седьмой студийный альбом австрийско-немецкой группы Supermax, вышедший в 1986 году. С тех пор на виниле больше не издавался и является большим раритетом среди меломанов. Новое переиздание альбома на виниле несомненно возбудит интерес к этой жемчужине и привлечет новых поклонников к творчеству легендарного коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Supermax
Альбом (сингл)
Something In My Heart
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Living In A World, Going Back Home, Hara Hara, Scream Of A Butterfly, I Want You, Something In My Heart, Dreadlock Generation, Past 4, Salongo
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Россия
Новое ремастированное переиздание на 180-граммовом виниле альбома Something In My Heart 1986 года, легендарного коллектива эпохи диско, Supermax. Something In My Heart - седьмой студийный альбом австрийско-немецкой группы Supermax, вышедший в 1986 году. С тех пор на виниле больше не издавался и является большим раритетом среди меломанов. Новое переиздание альбома на виниле несомненно возбудит интерес к этой жемчужине и привлечет новых поклонников к творчеству легендарного коллектива.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Supermax - Something In My Heart (4601620108792) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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