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Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
POWERSLAVE
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 698686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка
3 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
POWERSLAVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Aces High, 2 Minutes To Midnight, Losfer Words (Big 'Orra), Flash Of The Blade, The Duellists, Back In The Village, Powerslave, Rime Of The Ancient Mariner
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на виниле пятого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1984 году. Powerslave — пятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в сентябре 1984 года. В оформлении обложки диска и в заглавной песне используется египетская тематика.



Теги товара: Iron Maiden

Отзывы о товаре Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197784330]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
POWERSLAVE
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Aces High, 2 Minutes To Midnight, Losfer Words (Big 'Orra), Flash Of The Blade, The Duellists, Back In The Village, Powerslave, Rime Of The Ancient Mariner
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ремастированное переиздание на виниле пятого студийного альбома культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1984 году. Powerslave — пятый студийный альбом британской хеви-метал-группы Iron Maiden, выпущенный в сентябре 1984 года. В оформлении обложки диска и в заглавной песне используется египетская тематика.


Теги товара: Iron Maiden
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Iron Maiden - Powerslave (5054197784330) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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