Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка
Серия пластинок Chess Records 75 от Chess Records и Acoustic Sounds!. Единственный акустический альбом, который когда-либо записал Уотерс!. Мастеринг полностью в аналоговом режиме выполнен Мэтью Луттансом в студии The Mastering Lab. Винил весом 180 грамм, отпечатанный на заводе Quality Record Pressings. Немногие альбомы в блюзовом каноне обладают таким авторитетом и непреходящим влиянием, как «Folk Singer» Мадди Уотерса. Выпущенный в 1964 году и представленный здесь в чистом, интимном моно-формате, это единственная полностью акустическая запись, когда-либо сделанная Мадди. Результатом стало поразительное возвращение к дельта-блюзу, который сформировал его как личность, превращенное в то, что многие считают первым и до сих пор определяющим концептуальным блюзовым альбомом. Опасаясь, что набирающий популярность фолк-блюз может отвлечь слушателей от блюза, звукозаписывающая компания Chess Records отправила Мадди Уотерса в студию на полностью акустическую сессию — и результаты оказались поистине впечатляющими. Вместе с Уилли Диксоном и молодым Бадди Гаем Уотерс представил акустическое выступление, которое и сегодня считается одним из самых захватывающих моментов в истории жанра, вышедших за рамки фолка. Мастеринг полностью аналоговый, выполнен Мэтью Луттансом в студии The Mastering Lab с монофонической мастер-копии, виниловая пластинка весом 180 грамм, отпечатанная компанией Quality Record Pressings.
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