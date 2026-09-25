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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка

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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 1
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 2
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 3
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 4
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 5
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 6
Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 1
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 2
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 3
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 4
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 5
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 6
  • Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734915
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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка
7 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488332415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Home Is In The Delta, Long Distance, My Captain, Good Morning School Girl, You Gonna Need My Help, Cold Weather Blues, Big Leg Woman, Country Boy, Feel Like Going Home
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка

Серия пластинок Chess Records 75 от Chess Records и Acoustic Sounds!. Единственный акустический альбом, который когда-либо записал Уотерс!. Мастеринг полностью в аналоговом режиме выполнен Мэтью Луттансом в студии The Mastering Lab. Винил весом 180 грамм, отпечатанный на заводе Quality Record Pressings. Немногие альбомы в блюзовом каноне обладают таким авторитетом и непреходящим влиянием, как «Folk Singer» Мадди Уотерса. Выпущенный в 1964 году и представленный здесь в чистом, интимном моно-формате, это единственная полностью акустическая запись, когда-либо сделанная Мадди. Результатом стало поразительное возвращение к дельта-блюзу, который сформировал его как личность, превращенное в то, что многие считают первым и до сих пор определяющим концептуальным блюзовым альбомом. Опасаясь, что набирающий популярность фолк-блюз может отвлечь слушателей от блюза, звукозаписывающая компания Chess Records отправила Мадди Уотерса в студию на полностью акустическую сессию — и результаты оказались поистине впечатляющими. Вместе с Уилли Диксоном и молодым Бадди Гаем Уотерс представил акустическое выступление, которое и сегодня считается одним из самых захватывающих моментов в истории жанра, вышедших за рамки фолка. Мастеринг полностью аналоговый, выполнен Мэтью Луттансом в студии The Mastering Lab с монофонической мастер-копии, виниловая пластинка весом 180 грамм, отпечатанная компанией Quality Record Pressings.

Отзывы о товаре Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHESS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chess
Barcode
[0602488332415]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
Folk Singer
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
My Home Is In The Delta, Long Distance, My Captain, Good Morning School Girl, You Gonna Need My Help, Cold Weather Blues, Big Leg Woman, Country Boy, Feel Like Going Home
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chess Records 75 Series
Страна производитель
США
Описание
Серия пластинок Chess Records 75 от Chess Records и Acoustic Sounds!. Единственный акустический альбом, который когда-либо записал Уотерс!. Мастеринг полностью в аналоговом режиме выполнен Мэтью Луттансом в студии The Mastering Lab. Винил весом 180 грамм, отпечатанный на заводе Quality Record Pressings. Немногие альбомы в блюзовом каноне обладают таким авторитетом и непреходящим влиянием, как «Folk Singer» Мадди Уотерса. Выпущенный в 1964 году и представленный здесь в чистом, интимном моно-формате, это единственная полностью акустическая запись, когда-либо сделанная Мадди. Результатом стало поразительное возвращение к дельта-блюзу, который сформировал его как личность, превращенное в то, что многие считают первым и до сих пор определяющим концептуальным блюзовым альбомом. Опасаясь, что набирающий популярность фолк-блюз может отвлечь слушателей от блюза, звукозаписывающая компания Chess Records отправила Мадди Уотерса в студию на полностью акустическую сессию — и результаты оказались поистине впечатляющими. Вместе с Уилли Диксоном и молодым Бадди Гаем Уотерс представил акустическое выступление, которое и сегодня считается одним из самых захватывающих моментов в истории жанра, вышедших за рамки фолка. Мастеринг полностью аналоговый, выполнен Мэтью Луттансом в студии The Mastering Lab с монофонической мастер-копии, виниловая пластинка весом 180 грамм, отпечатанная компанией Quality Record Pressings.
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Muddy Waters - Folk Singer (Analogue) (0602488332415) виниловая пластинка - стоимость товара 7330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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