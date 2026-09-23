Наушники Marshall Motif II Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Marshall Motif II Black
Наушники TWS Marshall Motif 2 выполнены в черном корпусе из переработанного пластика. Динамические излучатели диаметром 6 мм создают чистое и насыщенное звучание. Система активного шумоподавления поглощает посторонние звуки и гарантирует чистоту речи при общении. Технология беспроводной синхронизации Bluetooth LE обеспечивает стабильный сигнал и экономию энергии. Корпус наушников Marshall Motif 2 защищен от воздействия влаги по стандарту IPX5. Одного заряда встроенного аккумулятора хватает для 9 часов автономности. Кейс увеличивает время работы до 43 часов. Функция ускоренного восстановления энергоресурса за 15 минут обеспечивает до 2 часов воспроизведения аудио.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 270 руб.3068 руб. в СплитНаушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038692) Black
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038690) Blue
-
В наличииЦена 12 630 руб.3158 руб. в СплитНаушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
-
В наличииЦена 15 910 руб.3978 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Черные, С активным шумоподавлением, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Marshall Motif II Black