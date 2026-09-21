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Наушники Sony WH-ULT900N Gray купить с доставкой в Москве
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Наушники Sony WH-ULT900N Gray

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Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 1
Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 2
Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 3
Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 4
Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 1
  • Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 2
  • Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 3
  • Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 4
  • Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705104
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
680

Описание товара Наушники Sony WH-ULT900N Gray

Sony ULT WEAR – это беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением, созданные для тех, кто ценит мощный звук и комфорт в повседневном использовании. Они обеспечивают насыщенное звучание с глубокими басами и поддерживают современные технологии для удобного взаимодействия с устройствами.

Отзывы о товаре Наушники Sony WH-ULT900N Gray




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
Sony ULT WEAR – это беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением, созданные для тех, кто ценит мощный звук и комфорт в повседневном использовании. Они обеспечивают насыщенное звучание с глубокими басами и поддерживают современные технологии для удобного взаимодействия с устройствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sony WH-ULT900N Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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