Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White
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Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729937
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 Pro с Bluetooth - это удобное решение для качественного звука и комфортного использования. Оснащены функцией активного шумоподавления, которая обеспечивает чистое звучание и минимальные внешние шумы. Встроенный микрофон позволяет легко общаться и принимать звонки. Время работы без подзарядки до 7 часов, а с зарядным кейсом - до 30 часов, что идеально подходит для длительных прогулок или работы. Компактный дизайн и беспроводное подключение делают эти гарнитуры отличным выбором для активных пользователей.
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Бренд
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 Pro с Bluetooth - это удобное решение для качественного звука и комфортного использования. Оснащены функцией активного шумоподавления, которая обеспечивает чистое звучание и минимальные внешние шумы. Встроенный микрофон позволяет легко общаться и принимать звонки. Время работы без подзарядки до 7 часов, а с зарядным кейсом - до 30 часов, что идеально подходит для длительных прогулок или работы. Компактный дизайн и беспроводное подключение делают эти гарнитуры отличным выбором для активных пользователей.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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