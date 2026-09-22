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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White

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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 6
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 7
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 8
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 6
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 7
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 8
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729937
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White

TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 Pro с Bluetooth - это удобное решение для качественного звука и комфортного использования. Оснащены функцией активного шумоподавления, которая обеспечивает чистое звучание и минимальные внешние шумы. Встроенный микрофон позволяет легко общаться и принимать звонки. Время работы без подзарядки до 7 часов, а с зарядным кейсом - до 30 часов, что идеально подходит для длительных прогулок или работы. Компактный дизайн и беспроводное подключение делают эти гарнитуры отличным выбором для активных пользователей.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 4 Pro (SM-R640NZWACIS) White




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
зарядный кейс, документация
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Вьетнам
Описание
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 Pro с Bluetooth - это удобное решение для качественного звука и комфортного использования. Оснащены функцией активного шумоподавления, которая обеспечивает чистое звучание и минимальные внешние шумы. Встроенный микрофон позволяет легко общаться и принимать звонки. Время работы без подзарядки до 7 часов, а с зарядным кейсом - до 30 часов, что идеально подходит для длительных прогулок или работы. Компактный дизайн и беспроводное подключение делают эти гарнитуры отличным выбором для активных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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