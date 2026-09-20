Наушники Sony Inzone H5 WH-G500/WZ белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680341
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, радио адаптер, документация
Цвет
белый
Сопротивление
21?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х4
Вес, кг.
1
Описание товара Наушники Sony Inzone H5 WH-G500/WZ белый
Благодаря легкому весу и низкому боковому давлению наушники Sony INZONE H5 идеально подходят даже для самых продолжительных игровых сеансов. Усовершенствованное воспроизведение пространственного окружения, позволяющее не отвлекаться от игры, а также микрофон, выделяющий ваш голос на фоне остальных звуков, приведут вас к гарантированной победе.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Комплектация
аудиокабель, кабель для зарядки, радио адаптер, документация
Цвет
белый
Сопротивление
21?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Время работы на одном заряде
28
Страна производитель
Китай
Благодаря легкому весу и низкому боковому давлению наушники Sony INZONE H5 идеально подходят даже для самых продолжительных игровых сеансов. Усовершенствованное воспроизведение пространственного окружения, позволяющее не отвлекаться от игры, а также микрофон, выделяющий ваш голос на фоне остальных звуков, приведут вас к гарантированной победе.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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