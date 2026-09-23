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Характеристики
Тип игры
конструктор
Возраст
от 8 лет
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
15 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734783
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1 элемент катапульты, 4 шарика, 2 запасные резинки, 1 иллюстрированное руководство пользователя.
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
200
Описание товара Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603
Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов.
Дополнительный элемент к конструктору Ravensburger GraviTrax «Catapult» (Element Catapult) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. Блок Catapult добавит адреналина для ваших трасс. Катапульта срабатывает при появлении шарика, поворачивается вокруг своей оси, а затем выбрасывает его в воздух. Сможет ли шарик после захватывающего полета приземлиться на блок или рельс, чтобы продолжить свой путь? Готовы ли вы принять вызов?
Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.
1 элемент катапульты, 4 шарика, 2 запасные резинки, 1 иллюстрированное руководство пользователя.
Страна производитель
Чехия
Описание
Кинетический конструктор GraviTrax - инновационная игрушка, с которой можно изучить, как законы физики влияют на скорость движения гравитационного шара в зависимости от построения трасс различных высот и наклонов, использования дополнительных элементов.
Дополнительный элемент к конструктору Ravensburger GraviTrax «Catapult» (Element Catapult) добавит разнообразия вашей трассе и расширит знания о свойствах гравитации. Блок Catapult добавит адреналина для ваших трасс. Катапульта срабатывает при появлении шарика, поворачивается вокруг своей оси, а затем выбрасывает его в воздух. Сможет ли шарик после захватывающего полета приземлиться на блок или рельс, чтобы продолжить свой путь? Готовы ли вы принять вызов?
Его можно использовать только в сочетании со Стартовым набором GraviTrax, а затем комбинировать его со всеми сериями GraviTrax. Откройте для себя широкий выбор дополнительных наборов и элементов, чтобы обогатить свои трассы и создать неограниченное количество различных комбинаций.
Конструктор Ravensburger GraviTrax Катапульта 22411/27603 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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