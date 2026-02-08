Описание товара Настольная игра GaGa games Гоббит GG059

Количество игроков: 2–8

Время игры: от 15 минут

Отправляйтесь в тропики и почувствуйте все прелести эволюции на себе. Закон джунглей суров: успейте съесть соперников до того, как они съедят вас. Вот и приходится безобидным мухам прятаться от длинных языков хамелеонов, которые, в свою очередь, могут стать лакомством для кобры. А могучая ладонь гориллы расплющивает всех, кто не успел отползти с их дороги. Тренируйте реакцию, внимательность и шумные хлопки в Гоббите — веселой, быстрой и всеядной игре.

Главное — сохранять присутствие духа и не ослаблять внимание. Даже если вас съели окончательно, унывать не стоит — ведь игроки, оставшиеся без карт, не выбывают из раунда, а становятся мстительными призраками, которые могут помешать оставшимся в живых и повлиять на результат игры.

Как играть?

Цель игры — защищайте ваши карты и нападайте на соперников, чтобы собрать все карты в игре! Последний оставшийся с картами игрок объявляется победителем. Чтобы напасть — хлопните ладонью по животному соперника. Чтобы защититься — опередите соперника и первым накройте ладонью свое животное.

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