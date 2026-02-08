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Настольная игра GaGa games Гоббит GG059 купить с доставкой в Москве
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Настольная игра GaGa games Гоббит GG059

35 Отзывы
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Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 1
Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 2
Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 3
Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Среднее время игры, в минутах
30
  • Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 1
  • Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 2
  • Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 3
  • Настольная игра GAGA GAMES GG059 Гоббит - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368891
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Материал
бумага, картон
Среднее время игры, в минутах
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х14х4
Вес, г.
380

Описание товара Настольная игра GaGa games Гоббит GG059

Количество игроков: 2–8

Время игры: от 15 минут

Отправляйтесь в тропики и почувствуйте все прелести эволюции на себе. Закон джунглей суров: успейте съесть соперников до того, как они съедят вас. Вот и приходится безобидным мухам прятаться от длинных языков хамелеонов, которые, в свою очередь, могут стать лакомством для кобры. А могучая ладонь гориллы расплющивает всех, кто не успел отползти с их дороги. Тренируйте реакцию, внимательность и шумные хлопки в Гоббите — веселой, быстрой и всеядной игре.

Главное — сохранять присутствие духа и не ослаблять внимание. Даже если вас съели окончательно, унывать не стоит — ведь игроки, оставшиеся без карт, не выбывают из раунда, а становятся мстительными призраками, которые могут помешать оставшимся в живых и повлиять на результат игры.

Как играть?

Цель игры — защищайте ваши карты и нападайте на соперников, чтобы собрать все карты в игре! Последний оставшийся с картами игрок объявляется победителем. Чтобы напасть — хлопните ладонью по животному соперника. Чтобы защититься — опередите соперника и первым накройте ладонью свое животное.

Посмотреть правила игры

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa games Гоббит GG059

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная, можно брать с собой в дорогу, много места не занимает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Саша Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра. Несколько уровней сложности это просто отлично Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Дорожная версия игры, раньше брала эту игру в подарок, но было больше карточек и коробка была побольше. Игра захватывающая. Причем можно играть как с детьми так и взрослой компанией. Есть 3 уровня сложности игры
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Эльвина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дарили семье с детьми 6 и 12 лет, им очень понравилась игра. Весёлая
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Игра зашла. Дети довольны :) Да и взрослые тоже :)
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Забавно. Играла с внуками. Младшему 7 лет, самый шустрый оказался!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Задига Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая, хохотали всей арабой сестер чуть не провалились полы второго этажа
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
любовь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
играем каждый день, дети 6 и 12 лет в восторге. докупили кристаллики чтобы продлить время игры
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная игра. детям очень понравилось. да и взрослым)
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Увлекательная игра. Играем всей семьёй, самому младшему 5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Игра крутая , главное разобраться, неоднотипная как остальные игры
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, игра пришла целая, в хорошем состоянии. Всё понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, яркая, достаточно интересная игра. Много места не занимает ни при иное ни при хранении. Печать насыщения и четкая. По процессу- детям нравится - это самое главное !
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая настольная игра. Детям понравилась. Играли всей семьёй на Новый год аж до 6 утра. :)
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Алена А.

Достоинства:


Комментарий:
Игра увлекает, остановиться в нее играть не возможно)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Ирина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Играем всей семьёй. Игра стала любимой в нашей семье.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Игра имеет несколько уровней сложности и подходит для взрослых и детей разных возрастов. Возраст 7+ для начального уровня. Правила понятные, игра рассчитана на быстроту реакции и внимательность. Подойдёт для игры и в кругу семьи и с друзьями.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Инна М.

Достоинства:


Комментарий:
Игра супер понравилась всей семье. Очень увлекательно и интересно.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел заказ в хорошем состоянии. Покупала для подарка
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
взяли в подарок, позже узнаем как зашла детям игра
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра пришла раньше заявленного срока, всё целое, купили на подарок, надеюсь ребёнку понравится
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
минус одну звезду за упаковку которой НЕТ! неужели так сложно было упаковать в пакет!?!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Моя любимая игра!! Обожаю!!! Убить соучастников под жужжание мух, глотание хамелеонов, шипение змеи, ор гориллы…. Это ли не мечта
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Гаджимурад С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, позитивный и даже напряжный мне и друзьям зашло
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Альберт С.

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра, детям понравилось. развивает резкость.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Пришла на следующий день после заказа, что не маловажно в предверии Нового года. Брал на подарок. Коробочка запаена в пленку, так что о содержимом пока сказать ни чего не могу.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и веселая игра!С ребенком играем постоянно
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра. с ребёнком всегда берем ее в дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
В теплое время работала замечательно. Сейчас похолодало, она тормозит при повороте. Дождинки видно слишком детально.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
игра интересная. Внукам понравилась. развивает быструю реакцию.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Zhenya N.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная и азартная, очень хочется победить в ней. Весело играть как детям, так и взрослым. Яркие рисунки, простые правила, быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная я заказал перед лагерем, взял с собой и мы проиграли всю смену в эту прекрасную игру спасибо продавцу!!
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок попросил, ребенок получил, ребенок остался доволен. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Fishmoon

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра. качественный товар, пришёл точь в точь как на карточке товара
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Игра для всех возрастов, всей семьёй играем, интересно. Рекомендую.



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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Тип игры
настольная игра
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
2
Максимальное количество участников
8
Материал
бумага, картон
Среднее время игры, в минутах
30
Страна производитель
Китай
Описание

Количество игроков: 2–8

Время игры: от 15 минут

Отправляйтесь в тропики и почувствуйте все прелести эволюции на себе. Закон джунглей суров: успейте съесть соперников до того, как они съедят вас. Вот и приходится безобидным мухам прятаться от длинных языков хамелеонов, которые, в свою очередь, могут стать лакомством для кобры. А могучая ладонь гориллы расплющивает всех, кто не успел отползти с их дороги. Тренируйте реакцию, внимательность и шумные хлопки в Гоббите — веселой, быстрой и всеядной игре.

Главное — сохранять присутствие духа и не ослаблять внимание. Даже если вас съели окончательно, унывать не стоит — ведь игроки, оставшиеся без карт, не выбывают из раунда, а становятся мстительными призраками, которые могут помешать оставшимся в живых и повлиять на результат игры.

Как играть?

Цель игры — защищайте ваши карты и нападайте на соперников, чтобы собрать все карты в игре! Последний оставшийся с картами игрок объявляется победителем. Чтобы напасть — хлопните ладонью по животному соперника. Чтобы защититься — опередите соперника и первым накройте ладонью свое животное.

Посмотреть правила игры

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная, можно брать с собой в дорогу, много места не занимает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Саша Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная игра. Несколько уровней сложности это просто отлично Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Мария С.

Достоинства:


Комментарий:
Дорожная версия игры, раньше брала эту игру в подарок, но было больше карточек и коробка была побольше. Игра захватывающая. Причем можно играть как с детьми так и взрослой компанией. Есть 3 уровня сложности игры
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Эльвина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дарили семье с детьми 6 и 12 лет, им очень понравилась игра. Весёлая
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Надежда Т.

Достоинства:


Комментарий:
Игра зашла. Дети довольны :) Да и взрослые тоже :)
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Понравилась. Забавно. Играла с внуками. Младшему 7 лет, самый шустрый оказался!
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Задига Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошая, хохотали всей арабой сестер чуть не провалились полы второго этажа
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
любовь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
играем каждый день, дети 6 и 12 лет в восторге. докупили кристаллики чтобы продлить время игры
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
отличная игра. детям очень понравилось. да и взрослым)
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
Увлекательная игра. Играем всей семьёй, самому младшему 5 лет.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Игра крутая , главное разобраться, неоднотипная как остальные игры
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо, игра пришла целая, в хорошем состоянии. Всё понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, яркая, достаточно интересная игра. Много места не занимает ни при иное ни при хранении. Печать насыщения и четкая. По процессу- детям нравится - это самое главное !
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая настольная игра. Детям понравилась. Играли всей семьёй на Новый год аж до 6 утра. :)
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Алена А.

Достоинства:


Комментарий:
Игра увлекает, остановиться в нее играть не возможно)
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Ирина Я.

Достоинства:


Комментарий:
Играем всей семьёй. Игра стала любимой в нашей семье.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Игра имеет несколько уровней сложности и подходит для взрослых и детей разных возрастов. Возраст 7+ для начального уровня. Правила понятные, игра рассчитана на быстроту реакции и внимательность. Подойдёт для игры и в кругу семьи и с друзьями.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2026
Инна М.

Достоинства:


Комментарий:
Игра супер понравилась всей семье. Очень увлекательно и интересно.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел заказ в хорошем состоянии. Покупала для подарка
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
взяли в подарок, позже узнаем как зашла детям игра
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Галина С.

Достоинства:


Комментарий:
Игра пришла раньше заявленного срока, всё целое, купили на подарок, надеюсь ребёнку понравится
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
минус одну звезду за упаковку которой НЕТ! неужели так сложно было упаковать в пакет!?!
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Моя любимая игра!! Обожаю!!! Убить соучастников под жужжание мух, глотание хамелеонов, шипение змеи, ор гориллы…. Это ли не мечта
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Гаджимурад С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, позитивный и даже напряжный мне и друзьям зашло
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Альберт С.

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра, детям понравилось. развивает резкость.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Пришла на следующий день после заказа, что не маловажно в предверии Нового года. Брал на подарок. Коробочка запаена в пленку, так что о содержимом пока сказать ни чего не могу.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная и веселая игра!С ребенком играем постоянно
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра. с ребёнком всегда берем ее в дорогу.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
В теплое время работала замечательно. Сейчас похолодало, она тормозит при повороте. Дождинки видно слишком детально.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
игра интересная. Внукам понравилась. развивает быструю реакцию.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Zhenya N.

Достоинства:


Комментарий:
Игра интересная и азартная, очень хочется победить в ней. Весело играть как детям, так и взрослым. Яркие рисунки, простые правила, быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Иван Н.

Достоинства:


Комментарий:
игра отличная я заказал перед лагерем, взял с собой и мы проиграли всю смену в эту прекрасную игру спасибо продавцу!!
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Ребенок попросил, ребенок получил, ребенок остался доволен. Качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Fishmoon

Достоинства:


Комментарий:
интересная игра. качественный товар, пришёл точь в точь как на карточке товара
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Игра для всех возрастов, всей семьёй играем, интересно. Рекомендую.


Настольная игра GaGa games Гоббит GG059 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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