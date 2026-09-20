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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Тип игры
со словами, семейная, развивающая
Возраст
от 6 лет
Минимальное количество участников
1
Количество деталей
более 100
Среднее время игры, в минутах
15-60 мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 550 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525774
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двусторонняя игровая доска, 84 косточки с буквами, включая две пустые, 30 голубых жетонов, мешочек для косточек, буклет с правилами
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, г.
770
Описание товара Настольная игра Mattel "Scrabble" Джуниор арт.Y9736
Теперь и дети смогут посоревноваться в составлении слов. Специальная версия игры «Скраббл» для детей подарит вашему ребёнку хорошее настроение и новые знания в области родного языка. Две стороны доски рассчитаны на разные уровни сложности игры. На первом игровом поле изображены различные картинки-подсказки, которые являются взаимосвязанными словами. Эта комбинация слов и картинок поможет ребёнку научиться правильно писать слова. На втором поле играем по-взрослому, без подсказок. Оно предназначено для тех, кто уже знаком с написанием слов и умеет грамотно их составлять. Игра помогает ребёнку познакомиться с алфавитом, новыми словами и их правильным написанием, развивает логику и тренирует внимание.
двусторонняя игровая доска, 84 косточки с буквами, включая две пустые, 30 голубых жетонов, мешочек для косточек, буклет с правилами
Описание
Теперь и дети смогут посоревноваться в составлении слов. Специальная версия игры «Скраббл» для детей подарит вашему ребёнку хорошее настроение и новые знания в области родного языка. Две стороны доски рассчитаны на разные уровни сложности игры. На первом игровом поле изображены различные картинки-подсказки, которые являются взаимосвязанными словами. Эта комбинация слов и картинок поможет ребёнку научиться правильно писать слова. На втором поле играем по-взрослому, без подсказок. Оно предназначено для тех, кто уже знаком с написанием слов и умеет грамотно их составлять. Игра помогает ребёнку познакомиться с алфавитом, новыми словами и их правильным написанием, развивает логику и тренирует внимание.
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