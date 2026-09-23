Olivia Dean - Art Of Loving (0602478163326) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olivia Dean
Альбом (сингл)
Art Of Loving
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734659
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478163326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olivia Dean
Альбом (сингл)
Art Of Loving
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Art of Loving (Intro), Nice To Each Other, Lady Lady, Close Up, So Easy (To Fall In Love), Let Alone The One You Love, Man I Need, Something In Between, Loud, Baby Steps, A Couple Minutes, I’ve Seen It
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Olivia Dean - Art Of Loving (0602478163326) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Art of Loving (Intro), Nice To Each Other, Lady Lady, Close Up, So Easy (To Fall In Love), Let Alone The One You Love, Man I Need, Something In Between, Loud, Baby Steps, A Couple Minutes, I’ve Seen It
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478163326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Olivia Dean
Альбом (сингл)
Art Of Loving
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
The Art of Loving (Intro), Nice To Each Other, Lady Lady, Close Up, So Easy (To Fall In Love), Let Alone The One You Love, Man I Need, Something In Between, Loud, Baby Steps, A Couple Minutes, I’ve Seen It
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Art of Loving (Intro), Nice To Each Other, Lady Lady, Close Up, So Easy (To Fall In Love), Let Alone The One You Love, Man I Need, Something In Between, Loud, Baby Steps, A Couple Minutes, I’ve Seen It
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Olivia Dean - Art Of Loving (0602478163326) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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