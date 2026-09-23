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Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка

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Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка - фото 1
Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка - фото 2
Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joji
Альбом (сингл)
Piss In The Wind
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка - фото 1
  • Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка - фото 2
  • Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734553
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Характеристики

Бренд
Palace Creek
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Palace Creek
Barcode
[0198704742828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joji
Альбом (сингл)
Piss In The Wind
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Pixelated Kisses, Cigarette, Last Of A Dying Breed, Love You Less, If It Only Gets Better, Love Me Better, Piece Of You (Feat. Giveon), Hotel California, Tarmac, Forehead Touch The Ground, Past Won't Leave My Bed, Fade To Black (Feat. 4batz), Can't See Shit In The Club, Sojourn, Dykily, Rose Colored (Feat. Yeat), Silhouette Man, Fragments (Feat. Don Toliver), Horses To Water, Strange Home, Dior
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pixelated Kisses, Cigarette, Last Of A Dying Breed, Love You Less, If It Only Gets Better, Love Me Better, Piece Of You (Feat. Giveon), Hotel California, Tarmac, Forehead Touch The Ground, Past Won't Leave My Bed, Fade To Black (Feat. 4batz), Can't See Shit In The Club, Sojourn, Dykily, Rose Colored (Feat. Yeat), Silhouette Man, Fragments (Feat. Don Toliver), Horses To Water, Strange Home, Dior



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Palace Creek
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Palace Creek
Barcode
[0198704742828]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joji
Альбом (сингл)
Piss In The Wind
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Pixelated Kisses, Cigarette, Last Of A Dying Breed, Love You Less, If It Only Gets Better, Love Me Better, Piece Of You (Feat. Giveon), Hotel California, Tarmac, Forehead Touch The Ground, Past Won't Leave My Bed, Fade To Black (Feat. 4batz), Can't See Shit In The Club, Sojourn, Dykily, Rose Colored (Feat. Yeat), Silhouette Man, Fragments (Feat. Don Toliver), Horses To Water, Strange Home, Dior
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pixelated Kisses, Cigarette, Last Of A Dying Breed, Love You Less, If It Only Gets Better, Love Me Better, Piece Of You (Feat. Giveon), Hotel California, Tarmac, Forehead Touch The Ground, Past Won't Leave My Bed, Fade To Black (Feat. 4batz), Can't See Shit In The Club, Sojourn, Dykily, Rose Colored (Feat. Yeat), Silhouette Man, Fragments (Feat. Don Toliver), Horses To Water, Strange Home, Dior


Теги товара: Limited Edition
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Joji - Piss In The Wind (0198704742828) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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